Taxa care trebuie achitată până la sfârșitul lui ianuarie. Orașul din România în care primești reducere la taxa pentru folosirea străzilor

Românii vor plăti o nouă taxă, de această dată pentru folosirea străzilor din oraș. Anunț oficial a fost făcut de Primărie. Regula este valabilă, în acest moment, doar pentru Constanța. Mai precis, accesul anumitor autovehicule pe drumurile publice este condiționat de plata unei taxe anuale, taxa de folosire a tramei stradale. Suma aferentă se achită până pe 31 ianuarie 2026!.

Cei care plătesc integral primesc o reducere de 10%. Perioada acoperită de această plată integrală este 01.01.2026 – 31.12.2026. Șoferii pot achita online, direct pe site-ul instituției, prin platforma ghișeul.ro sau prin serviciile de Internet Banking. Această taxă se aplică în principal vehiculelor de mare tonaj. Banii percepuți vor contribui la întreținerea, repararea și modernizarea străzilor din municipiu, afectate în special de traficul greu.

Cum se plătește taxa pentru tramă stradală

În acest an, Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa a trecut la comunicarea digitală. Persoanele juridice care vor putea interacţiona cu instituţia doar prin platforma eTax SPIT.

,,Începând cu 01.01.2026, interacţiunea cu persoanele juridice – exclusiv online. Într-un efort susţinut de digitalizare completă a serviciilor publice şi de simplificare a relaţiei dintre contribuabili şi administraţia fiscală, Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa informează contribuabilii, persoane juridice că, începând cu data de 01.01.2026, interacţiunea acestora cu instituţia se va realiza exclusiv online, prin intermediul platformei online de impozite şi taxe eTax SPIT. Dezvoltată cu scopul de a eficientiza serviciile publice oferite şi de a răspunde cu celeritate tuturor solicitărilor, platforma eTax SPIT oferă o alternativă practică, sigură, eficientă şi simplă pentru efectuarea tuturor operaţiunilor fiscale”, se precizează în comunicatul Serviciului Public de Impozite şi Taxe Constanţa.

Taxa de folosire a tramei stradale va fi plătită de persoane fizice și juridice care dețin utilaje sau autovehicule concepute și construite pentru transportul materialelor de construcții sau al altor tipuri de mărfuri. Ea vizează accesul auto pe anumite străzi sau zone unde circulația este restricționată, inclusiv sectoare cu sensuri interzise sau regim special de trafic. Neachitarea taxei pentru folosirea străzilor constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare, cu amendă și alte măsuri prevăzute de actele normative.

