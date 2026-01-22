Acasă » Știri » Taxa care trebuie achitată până la sfârșitul lui ianuarie. Orașul din România în care primești reducere la taxa pentru folosirea străzilor

Taxa care trebuie achitată până la sfârșitul lui ianuarie. Orașul din România în care primești reducere la taxa pentru folosirea străzilor

De: Simona Tudorache 22/01/2026 | 11:44
Taxa care trebuie achitată până la sfârșitul lui ianuarie. Orașul din România în care primești reducere la taxa pentru folosirea străzilor

Românii vor plăti o nouă taxă, de această dată pentru folosirea străzilor din oraș. Anunț oficial a fost făcut de Primărie. Regula este valabilă, în acest moment, doar pentru Constanța. Mai precis, accesul anumitor autovehicule pe drumurile publice este condiționat de plata unei taxe anuale, taxa de folosire a tramei stradale. Suma aferentă se achită până pe 31 ianuarie 2026!.

Cei care plătesc integral primesc o reducere de 10%. Perioada acoperită de această plată integrală este 01.01.2026 – 31.12.2026. Șoferii pot achita online, direct pe site-ul instituției, prin platforma ghișeul.ro sau prin serviciile de Internet Banking. Această taxă se aplică în principal vehiculelor de mare tonaj. Banii percepuți vor contribui la întreținerea, repararea și modernizarea străzilor din municipiu, afectate în special de traficul greu.

Cum se plătește taxa pentru tramă stradală

În acest an, Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa a trecut la comunicarea digitală. Persoanele juridice care vor putea interacţiona cu instituţia doar prin platforma eTax SPIT.

,,Începând cu 01.01.2026, interacţiunea cu persoanele juridice – exclusiv online. Într-un efort susţinut de digitalizare completă a serviciilor publice şi de simplificare a relaţiei dintre contribuabili şi administraţia fiscală, Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa informează contribuabilii, persoane juridice că, începând cu data de 01.01.2026, interacţiunea acestora cu instituţia se va realiza exclusiv online, prin intermediul platformei online de impozite şi taxe eTax SPIT. Dezvoltată cu scopul de a eficientiza serviciile publice oferite şi de a răspunde cu celeritate tuturor solicitărilor, platforma eTax SPIT oferă o alternativă practică, sigură, eficientă şi simplă pentru efectuarea tuturor operaţiunilor fiscale”, se precizează în comunicatul Serviciului Public de Impozite şi Taxe Constanţa.

Taxa de folosire a tramei stradale va fi plătită de persoane fizice și juridice care dețin utilaje sau autovehicule concepute și construite pentru transportul materialelor de construcții sau al altor tipuri de mărfuri. Ea vizează accesul auto pe anumite străzi sau zone unde circulația este restricționată, inclusiv sectoare cu sensuri interzise sau regim special de trafic. Neachitarea taxei pentru folosirea străzilor constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare, cu amendă și alte măsuri prevăzute de actele normative.

Citește și: Taxă nouă din 2026 în România. Cine este obligat să o plătească

Citește și: Cât impozit trebuie să plătească Ilie Bolojan pentru mașina lui. Are un Mercedes din 2017

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ajutor de șomaj 2026. Cum se calculează și ce sumă are indemnizația
Știri
Ajutor de șomaj 2026. Cum se calculează și ce sumă are indemnizația
Ce s-a descoperit în soba din casa groazei? Detaliul care schimbă cursul anchetei în cazul morții lui Mario Alin
Știri
Ce s-a descoperit în soba din casa groazei? Detaliul care schimbă cursul anchetei în cazul morții lui Mario…
Cât costă și cât produc deținuții din sistemul penitenciar din România? Condamnații care muncesc încasează 40% din veniturile obținute
Mediafax
Cât costă și cât produc deținuții din sistemul penitenciar din România? Condamnații care...
Ce spune despre Dumnezeu cel mai feroce criminal român. Beniamin Laichici a omorât cinci oameni într-o singură zi
Gandul.ro
Ce spune despre Dumnezeu cel mai feroce criminal român. Beniamin Laichici a omorât...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe patronul afacerii
Adevarul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Studiu alarmant. Paracetamolul ar putea reduce frica și crește comportamentele riscante
Mediafax
Studiu alarmant. Paracetamolul ar putea reduce frica și crește comportamentele riscante
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Noi detalii în cazul băiatului din Timiș ucis de alți 3 adolescenți: Minorii au plănuit crima timp de o lună. Care ar fi motivul
Digi24
Noi detalii în cazul băiatului din Timiș ucis de alți 3 adolescenți: Minorii au plănuit...
Trei autoturisme închiriate pentru ridesharing, vândute ilegal de un bărbat din București
Promotor.ro
Trei autoturisme închiriate pentru ridesharing, vândute ilegal de un bărbat din București
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Scule Parkside la Kaufland: ustensila electică fără fir, vedeta meșterilor, din nou în ofertă
go4it.ro
Scule Parkside la Kaufland: ustensila electică fără fir, vedeta meșterilor, din nou în ofertă
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Go4Games
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Ce spune despre Dumnezeu cel mai feroce criminal român. Beniamin Laichici a omorât cinci oameni într-o singură zi
Gandul.ro
Ce spune despre Dumnezeu cel mai feroce criminal român. Beniamin Laichici a omorât cinci oameni...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ajutor de șomaj 2026. Cum se calculează și ce sumă are indemnizația
Ajutor de șomaj 2026. Cum se calculează și ce sumă are indemnizația
Ce s-a descoperit în soba din casa groazei? Detaliul care schimbă cursul anchetei în cazul morții ...
Ce s-a descoperit în soba din casa groazei? Detaliul care schimbă cursul anchetei în cazul morții lui Mario Alin
Cât costă căldura în Spania, iarna: „Cu siguranță o să simți la buzunar”
Cât costă căldura în Spania, iarna: „Cu siguranță o să simți la buzunar”
Care e cea mai nesănătoasă masă principală? Românii aleg să o consume zilnic
Care e cea mai nesănătoasă masă principală? Românii aleg să o consume zilnic
Hidroelectrica a făcut anunțul. Ce trebuie să știe toți clienții
Hidroelectrica a făcut anunțul. Ce trebuie să știe toți clienții
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de ...
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Vezi toate știrile
×