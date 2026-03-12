Milionarul Adrian Kreiner l-a sunat pe Liviu Andrei, cu câtev zile înainte să fie ucis: ”Mi-a spus direct!”

Cazul milionarului sibian Andrei Krenier continuă să genereze întrebări, iar detalii noi ies la iveală chiar din cercul său apropiat. Invitat la Dan Capatos Show, Liviu Andrei, prieten apropiat cu milionarul, a vorbit despre situația financiară a prietenului său. CANCAN.ro are toate detaliile.

Potrivit acestuia, cu puțin timp înainte de tragedie, Andrei Kreiner ar fi încercat să facă rost urgent de o sumă importantă. Liviu Andrei a spus că milionarul l-ar fi contactat personal pentru ajutor. Vezi emisiunea integrală aici!

„Cred că cu o săptămână înainte, sau zece zile, Adi m-a sunat pe mine și mi-a spus foarte direct: Liviu, am nevoie de 200.000 de euro să fac o plată urgentă. Mi-a spus că încearcă să ia acești bani împrumut de la un alt prieten de-al lui milionar. Dacă nu reușea să ia banii împrumut, mi-a spus că o să ia două kilograme de aur de la altcineva și m-a rugat să îl ajut să le vândă repede, să transforme aurul în bani.”

Liviu Andrei a spus că suma menționată coincide cu alte informații apărute ulterior în spațiul public. Potrivit lui, cei doi urmau să se întâlnească în zilele următoare pentru a vedea cum ar putea rezolva problema. Prietenul lui Kreiner spune însă că nu poate confirma exact dacă banii au fost obținuți sau nu.

„Asta a fost discuția pe care am avut-o. Cred că era vineri când m-a sunat și urma să ne auzim luni ca să vedem concret ce facem. Nu pot să spun cu certitudine dacă a luat banii de la altcineva sau dacă a rezolvat problema în alt mod. (…) Situația lui, adică lipsa banilor, nu era o chestiune fix doar din acel moment. Era o chestiune de ceva timp și el încerca să rezolve lucrurile. Inclusiv eu l-am ajutat de câteva ori, dar la modul prietenie, pentru că eram prieteni și ne ajutam.”

Prietenul milionarului a vorbit și despre o negociere importantă legată de afacerea lui Andrei Kreiner. Potrivit lui Liviu Andrei, în acel an ar fi existat discuții pentru vânzarea firmei. Totuși, suma oferită ar fi fost mult sub așteptările milionarului.

„În iunie același an a fost chemat la București, unde a avut o negociere să vândă firma. Eu știu lucrul ăsta de la el. Era foarte necăjit de suma pe care a primit-o. A primit cinci milioane de euro, iar în capul lui prețul era de treizeci de milioane. Asta era evaluarea lui și de asta era foarte supărat. Avea datorii, asta este sută la sută sigur. El personal avea datorii și firma avea active și pasive, iar situația era destul de complicată.”

