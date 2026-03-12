Nominalizații la Premiile Oscar 2026 vor primi pachete în valoare de 350.000 de dolari. Ce cadouri bizare sunt pregătite pentru vedetele de la Hollywood

În seara Oscarurilor, statuetele câștigătorilor sunt, în mod evident, cele mai râvnite premii. Dar nimeni nu pleacă acasă cu mâna goală! Nominalizații care nu câștigă statueta aurie vor primi pachete în valoare de 350.000 de dolari. Ce cadouri bizare sunt pregătite pentru vedetele de la Hollywood?

Potrivit The New York Post, aceștia vor pleca acasă cu o pungă-cadou extrem de elegantă, în valoare de 350.000 de dolari de la ceremonie. Pachetul, cunoscut sub numele de „Everyone Wins gift bag”, este pregătit anual de compania de marketing Distinctive Assets și nu este oferit oficial de Academia de Film.

Nominalizații la Premiile Oscar 2026 vor primi pachete

Deși 15 martie marchează cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei, acesta va fi cel de-al 24-lea an în care anumiți nominalizați primesc o colecție emblematică de cadouri, care includ produse și tratamente de înfrumusețare de top, vacanțe de lux, produse inovatoare de wellness și alte cadouri surprinzătoare.

Cu ajutorul companiei de marketing Distinctive Assets, cu sediul în Los Angeles, aceste cadouri sunt oferite vedetelor de top, cum ar fi Emma Stone, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Kate Hudson sau Michael B. Jordan, precum și câtorva dintre artiștii nominalizați pentru prima dată.

În fiecare an, pachetele sunt trimise nominalizaților din principalele categorii de actorie și regie și conțin o combinație de produse de lux, experiențe exclusiviste și servicii neobișnuite. Printre cele mai spectaculoase cadouri din ediția 2026 se numără vacanțe luxoase, inclusiv escapade în destinații precum Finlanda sau Costa Rica, tratamente spa și wellness, dar și produse alimentare sau articole de lifestyle.

Ce cadouri vor primi vedetele de la Hollywood

Vedetele vor avea ocazia să stea într-o vilă privată în valoare de 9 milioane de dolari în Playa Hermosa, Costa Rica – Essence of Dreams Luxury Private Villa. Reședința oferă o priveliște uimitoare de 360 ​​de grade asupra a patru vulcani, lanțurilor muntoase impresionante și Oceanului Pacific.

Ei vor avea, de asemenea, opțiunea de a sta la vila Luxury Arctic din Laponia finlandeză, cu vizionarea aurorei boreale și un bucătar privat. De asemenea, ei vor putea petrece o săptămână întreagă la un retreat de wellness în sudul Californiei. Iar când vedetele își doresc o vacanță puțin mai lungă, pot profita de o escapadă de zece zile în Sri Lanka.

Cadourile sunt ambalate într-o valiză și pot varia de la obiecte relativ accesibile până la servicii de lux, cum ar fi pachete de redecorare a locuinței sau experiențe turistice exclusiviste. Companiile plătesc pentru a-și include produsele, mizând pe prestigiul asocierii cu premiile Oscar și cu vedetele de la Hollywood.

De asemenea, vedetele vor mai primi și alte cadouri inedite, precum dulciuri și gustări de lux sau băuturi cu THC.

Decernarea premiilor Oscar va avea loc pe 15 martie, ceremonia fiind prezentată pentru a doua oară de comediantul american Conan O’Brien. Evenimentul va începe la ora locală 19:00 – adică luni, 16 martie, ora 01:00, ora României.

