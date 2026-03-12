Acasă » Filme » Cine poate lua Oscarul pentru „Cel mai bun film”. Cotele la pariuri arată un favorit clar

Cine poate lua Oscarul pentru „Cel mai bun film”. Cotele la pariuri arată un favorit clar

De: Irina Maria Daniela 12/03/2026 | 11:18
Cine poate lua Oscarul pentru „Cel mai bun film”. Cotele la pariuri arată un favorit clar
Sursa foto: colaj Cancan.ro

Gala decernării Premiilor Oscar 2026 este tot mai aproape. Evenimentul va avea loc duminică, 15 martie, începând cu orele 19:00, în Los Angeles. În România, iubitorii Academy Awards pot vedea transmisia în noaptea de duminică spre luni (15 spre 16 martie), începând cu ora 01:00, ora României.

Ca în fiecare an, cinefilii au ocazia de a pune pariuri pentru toate categoriile existente la Premiile Oscar 2026. Surpriza în cursa pentru marele trofeu este dată de cotele la casele de pariuri din România, care au „prezis” deja marele favorit al categoriei „Cel mai bun film”.

Premiile Oscar 2026: filmul favorit la casele de pariuri

În acest an, două filme au creat furori în cadrul celei de-a 98-a ediții a Academy Awards. Printre favoritele la statueta aurie a serii se numără „Sinners”, care a reușit să obțină un număr record de nominalizări – 16, și „One Battle After Another”, care a reușit să obțină 11 nominalizări.

Conform caselor de pariuri Superbet, filmul care are cele mai mari șanse la trofeul acordat pentru „Cel mai bun film” este „One Battle After Another”, care are o cotă la pariuri de 1.20. În urma sa vine celebrul „Sinners”, pelicula care a făcut senzație în 2025, cu o cotă de 4.50.

După cum prea bine știm, cu cât este cota mai mică, cu atât șansele de câștig sunt mai mari. În plus, „One Battle After Another” este considerat marele favorit al categoriei și de presa internațională, mai ales după ce a reușit să câștige trofee importante la Premiile BAFTA 2026 și Globurile de Aur 2026.

Cel mai bun film – lista completă a nominalizărilor

  • „Bugonia”
  • „F1”
  • „Frankenstein”
  • „Hamnet”
  • „Marty Supreme”
  • „One Battle After Another”
  • „The Secret Agent”
  • „Sentimental Value”
  • „Sinners”
  • „Train Dreams”

„One Battle After Another”, un film de excepție

Filmul este regizat de Paul Thomas Anderson, după un scenariu scris de el. Face parte din categoriile dramă/thriller de acțiune și comedie neagră, ce are o durată de 2 ore și 42 de minute. Rolurile principale sunt interpretate de actorii Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor și Chase Infiniti.

Este produs de studiourile Warner Bros. și a avut premiera pe 8 septembrie 2025 în America, iar în România pe 26 septembrie 2025. În prezent are nota 7.8 pe IMDB și 6.7 pe Cinemagia.

„One Battle After Another” a primit nominalizări la 8 categorii de la Premiile Globul de Aur 2026 și a reușit să plece acasă cu 4 distincții.

  • Globul de Aur pentru cel mai bun film (comedie/muzical) – Câștigător
  • Globul de Aur pentru cel mai bun actor (comedie/muzical) – Leonardo DiCaprio
  • Globul de Aur pentru cea mai bună actriță (comedie/muzical) – Chase Infiniti
  • Globul de Aur pentru cea mai bună actriță în rol secundar – Teyana Taylor – Câștigător
  • Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar – Benicio Del Toro și Sean Penn
  • Globul de Aur pentru cea mai buna coloană sonoră – Jonny Greenwood
  • Globul de Aur pentru cel mai bun regizor – Paul Thomas Anderson Câștigător
  • Globul de Aur pentru cel mai bun scenariu – Paul Thomas Anderson Câștigător

Actorul din „Singur acasă” are probleme mari cu legea. Ce acuzații i se aduc

Toate diamantele, pentru Kylie și Timothée: Marele premiu și ținuta de 100 de carate de la Globurile de Aur 2026

