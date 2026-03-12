Doliu în politica românească. Nicolae Giurgea a murit la 73 de ani

Nicolae Giurgea, fost senator și lider al administrației județene din Vrancea, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. A fost o figură marcantă a perioadei de după 1989, contribuind semnificativ la reconstrucția instituțiilor și la consolidarea administrației locale.

Cariera politică a lui Nicolae Giurgea a debutat cu funcții importante în primii ani ai democrației românești. În legislatura 1990-1992 a fost ales senator de Vrancea, activând activ în cadrul Senatului României. Ulterior, a preluat conducerea Consiliului Județean Vrancea și, după 1995, a fost numit prefect al județului, poziții în care a contribuit la dezvoltarea și modernizarea administrației publice locale.

După încheierea activității politice, Nicolae Giurgea s-a retras treptat din viața publică, dedicându-se activităților private, păstrând o prezență discretă, dar respectată în comunitate.

Mesaje de regret din partea apropiaților

Vestea dispariției sale a generat numeroase reacții în rândul celor care l-au cunoscut și apreciat. Fostul președinte al Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a evidențiat dedicarea și implicarea sa în dezvoltarea județului, amintind de colaborarea strânsă de-a lungul anilor.

„Am primit cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a bunului meu prieten și coleg, Nicolae Giurgea. A fost un om care a iubit Vrancea și care și-a dedicat o parte importantă din viața comunității noastre, într-o perioadă în care administrația și instituțiile publice se reconstruiau după 1989. L-am cunoscut ca pe un om direct, implicat și atașat de locurile și de oamenii acestui judeţ. Pentru mine, plecarea sa înseamnă pierderea celui cu care am împărțit multe momente din viața publică vrânceană. Transmit sincere condoleanțe familiei îndolliate şi tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să îl odihnească în pace.”, a fost mesajul transmis de fostul președinte, Marian Oprișan.

De asemenea, prefectul Marius Iorga a transmis condoleanțe și a subliniat contribuția lui Giurgea la buna funcționare a instituțiilor publice și la consolidarea administrației județene.

„Am aflat cu tristețe despre trecerea în neființă a domnului Nicolae Giurgea, fost prefect al județului Vrancea. De-a lungul mandatului său a constribuit la buna funcționare a administrației publice și la consolidarea instituțiilor statului în județul nostru, iar activitatea sa în slujba comunității vrâncene rămâne parte din istoria instituției Prefectului. Transmit sincere condoleanțe familiei și celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a spus Marius lorga.

