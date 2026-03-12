Doliu în familia lui Eminem. Bunica rapperului a murit la 87 de ani

Bunica rapperului american Eminem, Betty, a încetat din viață la vârsta de 87 de ani. Potrivit TMZ, era bunica maternă a lui Eminem, ea fiind mama lui Debbie, mama artistului. Aceasta este, de altfel, a doua mare pierdere în familia rapperului, după moartea lui Debbie, în 2024, din cauza unui cancer pulmonar.

Într-un interviu acordat ziarului britanic The Mirror, în august 2000, Betty l-a criticat dur pe Eminem. Ea a declarat:

„Nici mama lui, Debbie, nici eu nu putem înțelege ce s-a întâmplat cu acest tânăr dulce și grijuliu. În puțin peste 12 ani, a trecut de la a-mi spune «Bunico, te iubesc» la «Du-te dracului». Pur și simplu îmi frânge inima.”

Bunica lui Eminem a murit

Surse apropiate familiei au declarat că Betty a decedat marți, la domiciliul ei din Missouri, din cauza complicațiilor cauzate de cancerul de sân de care suferea de câțiva ani. Se pare că rapperul, în vârstă de 53 de ani, nu a fost prezent la momentul decesului.

În interviul din 2000, Betty a declarat că este îndurerată din cauza drumului pe care l-a parcurs Eminem și chiar i-a descris muzica ca fiind „înjositoare” și „dezgustătoare”.

„Când îi aud versurile josnice și dezgustătoare, nu-mi vine să cred că acesta este Marshall al meu, același băiat care obișnuia să vină și să stea în poala mea”, a spus ea la acea vreme.

Bunica lui Eminem suferea de cancer

Pierderea vine la mai bine de un an după moartea fiicei lui Betty, mama lui Eminem – Debbie Nelson. Ea a decedat în urma unei lupte cu cancerul pulmonar în stadiu avansat, în decembrie 2024. Eminem, pe numele său real Marshall Mathers, și mama sa au avut o relație tensionată, vizibilă încă de când rapperul a devenit celebru, acum mai bine de 25 de ani. Cei doi au depus eforturi pentru a repara relația, dar în zadar.

De-a lungul timpului, Eminem a făcut referire la mama sa în piesa „My Name Is” de pe albumul din 1999, The Slim Shady LP, ceea ce a dus în cele din urmă la un proces intentat de Debbie împotriva fiului ei. În piesă, rapperul a susținut că mama sa a consumat „mai multe substanțe” decât el.

Debbie i-a răspuns fiului ei dându-l în judecată pentru defăimare și solicitându-i daune morale în valoare de 11 milioane de dolari. Avocatul rapperului a emis atunci o declarație în numele clientului său, spunând că procesul a fost „rezultatul unei relații tensionate de-o viață” dintre cei doi.

Procesul s-a încheiat după ce instanța i-a acordat despăgubiri de 25.000 de dolari lui Debbie, majoritatea sumei ajungând la avocatul ei. Un judecător a decis că Debbie avea dreptul la doar 1.600 de dolari din înțelegere. Într-un interviu din 2008, Debbie a recunoscut că a vrut să lase deoparte neînțelegerile dintre ei.

În 2013, Eminem a lansat „Headlights” ca o scuză adresată mamei sale.

