Viața tumultoasă a lui Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf. Părăsit de amanta cu 32 de ani mai tânără, se împăcase cu soția după un episod controversat

Iulian Mugurel Vrabete a avut o viață sentimentală agitată în ultimii ani, iar povestea sa din 2019 a atras atenția presei. După o relație de aproximativ trei ani cu solista mai tânără Irina Popa, basistul trupei Holograf s-a împăcat cu soția sa, Maria Zărnescu, realizator de radio. Cei doi au fost văzuți împreună la un eveniment public, semn că tensiunile din căsnicie fuseseră depășite.

Iulian Mugurel Vrabete avea o relație de mai mulți ani cu Maria Zărnescu, însă ochii săi au „fugit” către o colegă de breaslă cu 32 de ani mai tânără. Relația cu solistă din Galați, câștigătoare a Festivalului Mamaia în 2008, a fost intens mediatizată, iar cei doi au fost fotografiați adesea împreună la diverse evenimente.

Chiar dacă Irina Popa susținea că basistul era o parte importantă din viața sa și au colaborat muzical în proiectul „The Sinners”, în 2019 situația s-a schimbat radical, când a declarat că între ei este o relație.

„Da, ne iubim de un an şi locuim împreună. Muzica ne-a unit şi avem o relaţie frumoasă. Toţi cunoscuţii noştri ştiu că suntem împreună şi nu are rost să ascundem acest lucru”, a declarat Irina Popa la acel moment.

Ce spunea Iulian Mugurel Vrabete la acel moment

Mugurel Vrabete a explicat că nu a părăsit niciodată căminul conjugal și că relația cu Irina Popa se încheiase, ea mutându-se ulterior în provincie pentru a-și continua cariera. După o perioadă tumultoasă, Mugurel Vrabete și soția sa, Maria Zărnescu și-au refăcut relația, lăsând în urmă aventurile și scandalurile publice, pentru a se concentra pe familie și pe cariera muzicală de succes a basistului de la Holograf.

„Eu nu am fost despărţit de soţie şi nu am părăsit niciodată căminul conjugal. Irina nu mai este în Bucureşti, s-a mutat în provincie şi şi-a găsit acolo de muncă”, susţine Mugurel Vrabete.

