De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă

Vestea că Iulian Mugurel Vrabete a murit i-a îndoliat pe fanii trupei Holograf. La ultimul concert susținut, basistul nu a fost prezent, iar fanii au simțit că ceva nu este în regulă cu acesta.

Iulian Mugurel Vrabete s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Pierdea uriașă a trupei a venit cu doar o zi înainte de startul turneului „Am rămas doar noi…”, programat să înceapă pe 13 martie, astfel fanii trupei au aflat o veste care i-a îndoliat.

La concertul susținut de Holograf pe 28 februarie, la Bacău, Iulian Mugurel Vrabete nu a mai urcat pe scenă, iar fanii au observat imediat absența sa. Deși motivul exact al decesului nu a fost făcut public, se știe că muzicianul se confrunta de ceva timp cu o boală grea care nu i-a mai permis să susțină evenimente.

Iulian Mugurel Vrabete, o viață dedicată muzicii

Alături de Holograf, Iulian Mugurel Vrabete a participat la lansarea unor albume importante, precum Holograf 2, Holograf 3 (care a stabilit recorduri de vânzări), Holograf 4 (primul maxi-single), dar și Banii vorbesc, 69% Unplugged, Supersonica, Undeva departe sau Holografica.

Printre cele mai cunoscute piese ale trupei se numără Banii vorbesc, Dincolo de nori, Ți-am dat un inel, Undeva departe, Să nu-mi iei niciodată dragostea și Viața are gust, melodii care au marcat generații de fani. De-a lungul carierei, Vrabete a participat alături de Holograf la numeroase turnee internaționale, susținând concerte în țări precum Japonia, Canada, Spania sau Rusia, consolidând astfel impactul trupei pe scena muzicală internațională.

Tudor Chirilă a transmis un mesaj de regret în memoria lui Iulian Mugurel Vrabete. Cântărețul are doar cuvinte de laude pentru cel care a fost basist al trupei Holograf încă din anul 1987 și care a rămas în istoria muzicii românești.

„A plecat Mugurel Vrabete de la Holograf. E o veste foarte tristă. Mugurel era un om foarte distins, cultivat, blând, bun și un membru de bază al trupei, un basist talentat. Las un gând aici pentru cei dragi care au rămas în urma lui. Tinerețea noastră a însemnat și Holograf, deci și Mugurel. Dumnezeu să-l odihnească”, a transmis Tudor Chirilă într-o postare pe pagina sa de Facebook.

