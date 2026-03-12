Acasă » Știri » De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă

De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă

De: Andreea Stăncescu 12/03/2026 | 10:11
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă
Iulian Mugurel Vrabete a murit / Sursa foto: Facebook

Vestea că Iulian Mugurel Vrabete a murit i-a îndoliat pe fanii trupei Holograf. La ultimul concert susținut, basistul nu a fost prezent, iar fanii au simțit că ceva nu este în regulă cu acesta. 

Iulian Mugurel Vrabete s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Pierdea uriașă a trupei a venit cu doar o zi înainte de startul turneului „Am rămas doar noi…”, programat să înceapă pe 13 martie, astfel fanii trupei au aflat o veste care i-a îndoliat.

La concertul susținut de Holograf pe 28 februarie, la Bacău, Iulian Mugurel Vrabete nu a mai urcat pe scenă, iar fanii au observat imediat absența sa. Deși motivul exact al decesului nu a fost făcut public, se știe că muzicianul se confrunta de ceva timp cu o boală grea care nu i-a mai permis să susțină evenimente.

Sursa foto: Facebook

Iulian Mugurel Vrabete, o viață dedicată muzicii

Alături de Holograf, Iulian Mugurel Vrabete a participat la lansarea unor albume importante, precum Holograf 2, Holograf 3 (care a stabilit recorduri de vânzări), Holograf 4 (primul maxi-single), dar și Banii vorbesc, 69% Unplugged, Supersonica, Undeva departe sau Holografica.

Printre cele mai cunoscute piese ale trupei se numără Banii vorbesc, Dincolo de nori, Ți-am dat un inel, Undeva departe, Să nu-mi iei niciodată dragostea și Viața are gust, melodii care au marcat generații de fani. De-a lungul carierei, Vrabete a participat alături de Holograf la numeroase turnee internaționale, susținând concerte în țări precum Japonia, Canada, Spania sau Rusia, consolidând astfel impactul trupei pe scena muzicală internațională.

Tudor Chirilă a transmis un mesaj de regret în memoria lui Iulian Mugurel Vrabete. Cântărețul are doar cuvinte de laude pentru cel care a fost basist al trupei Holograf încă din anul 1987 și care a rămas în istoria muzicii românești.

„A plecat Mugurel Vrabete de la Holograf. E o veste foarte tristă. Mugurel era un om foarte distins, cultivat, blând, bun și un membru de bază al trupei, un basist talentat. Las un gând aici pentru cei dragi care au rămas în urma lui. Tinerețea noastră a însemnat și Holograf, deci și Mugurel. Dumnezeu să-l odihnească”, a transmis Tudor Chirilă într-o postare pe pagina sa de Facebook.

CITEȘTE ȘI: Adrian Nemeș a murit la 41 de ani. 4 copii au rămas acum fără tată. Ce s-a întâmplat cu polițistul de frontieră

Doliu în industria muzicală. Artistul a murit la doar 37 de ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Durere mare după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete: ”Primăvara asta începe fără tine”
Știri
Durere mare după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete: ”Primăvara asta începe fără tine”
Unde s-a angajat Greta Dan, după ce Măruță a fost dat afară de la Pro TV? Lucrează tot în televiziune
Știri
Unde s-a angajat Greta Dan, după ce Măruță a fost dat afară de la Pro TV? Lucrează tot…
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Mediafax
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de crimă
Adevarul
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de...
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei...
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Mediafax
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
Click.ro
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este...
Preţul benzinei în SUA a crescut cu 20% de la declanșarea conflictului din Iran. Cât a ajuns să coste acum. Comparație cu România
Digi 24
Preţul benzinei în SUA a crescut cu 20% de la declanșarea conflictului din Iran. Cât...
Cum au fost pedepsite șapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului
Digi24
Cum au fost pedepsite șapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
România are șase persoane în topul miliardarilor Forbes din 2026. Cine sunt?
go4it.ro
România are șase persoane în topul miliardarilor Forbes din 2026. Cine sunt?
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Durere mare după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete: ”Primăvara asta începe fără tine”
Durere mare după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete: ”Primăvara asta începe fără tine”
Unde s-a angajat Greta Dan, după ce Măruță a fost dat afară de la Pro TV? Lucrează tot în televiziune
Unde s-a angajat Greta Dan, după ce Măruță a fost dat afară de la Pro TV? Lucrează tot în televiziune
Fiul lui Ozzy Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară. Numele copilului, un omagiu adus celebrului ...
Fiul lui Ozzy Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară. Numele copilului, un omagiu adus celebrului artist
Cine e Victor, fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete? 20 de ani nu a știut nimeni de el
Cine e Victor, fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete? 20 de ani nu a știut nimeni de el
Cine poate lua Oscarul pentru „Cel mai bun film”. Cotele la pariuri arată un favorit clar
Cine poate lua Oscarul pentru „Cel mai bun film”. Cotele la pariuri arată un favorit clar
Viața tumultoasă a lui Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf. Părăsit de amanta cu 32 de ani mai ...
Viața tumultoasă a lui Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf. Părăsit de amanta cu 32 de ani mai tânără, se împăcase cu soția după un episod controversat
Vezi toate știrile