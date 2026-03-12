Adrian Nemeș a murit la 41 de ani. 4 copii au rămas acum fără tată. Ce s-a întâmplat cu polițistul de frontieră

Membrii Poliției de Frontieră Curtici au fost zguduiți de vestea tragică a morții colegului lor, Adrian Nemeș. La doar 41 de ani, Adrian s-a stins din viață și a lăsat în urma lui durere și tristețe în inimia colegilor și familiei. Încă din luna aprilie a anului trecut, atunci când a fost diagnosticat, omul legii se lupta cu ceva necruțător: cancerul. Din nefericire, acesta a pierdut lupta cu boala și a decedat, lăsând orfani 4 copii. Colegii acestuia au transmis câteva mesaje de laudative despre el și au urat multă putere familiei îndurerate.

Adrian Nemeș este unul dintre oamenii care au pierdut șansa la viață din cauza cancerului. Colectivul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea a vorbit despre cât de implicat și de încredere a fost colegul lor. Polițiștii au spus că moartea lui va afecta enorm de mult instituțiile, dar și pe soția și copiii acestuia, care din acest moment vor trebui să trăiască cu lipsa bărbatului.

Cu inimile frânte, colectivul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră ORADEA și colegii din cadrul S.P.F. CURTICI anunță trecerea în neființă a colegului nostru drag, NEMEȘ ADRIAN în vârstă de 41 de ani. Adrian a fost mai mult decât un camarad de nădejde, a fost un om de o bunătate rară, un profesionist dedicat și un tată exemplar pentru cei 4 copii ai săi. Plecarea lui prematură lasă un gol imens în rândurile noastre și o durere de nedescris în sufletele celor care l-au cunoscut. Suntem alături de familia greu încercată în aceste momente de maximă suferință. Ne rugăm ca Dumnezeu să le dea puterea de a trece peste această pierdere uriașă. Vei rămâne mereu în amintirea noastră ca un exemplu de onoare și omenie. Uniforma de polițist de frontieră este astăzi mai săracă fără tine. Drum lin către stele, Adrian! Vei fi mereu în gândurile noastre. Sincere condoleanțe familiei îndoliate!, a transmis Poliția de Frontieră Oradea.

Citește și:

De ce ne dorim o transformare radicală după o pierdere? Psihologia din spatele „makeover”-ului în perioada de doliu

Decizia radicală pe care a luat-o tatăl lui Mario Berinde, după ce și-a înmormântat fiul. Are planul pus la punct!