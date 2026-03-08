Decizia radicală pe care a luat-o tatăl lui Mario Berinde, după ce și-a înmormântat fiul. Are planul pus la punct!

Cazul adolescentului de 15 ani ucis de prietenii lui a făcut înconjurul țării. Mario Berinde a fost omorât de doi minori de 15 respectiv 13 ani, iar părinții victimei le-au jurat răzbunare tuturor celor implicați. Care este, de fapt, planul pus la cale de bărbat?

Mario Berinde a fost ucis de trei dintre prietenii lui. Motivul crimei ar fi fost invidia față de bunurile pe care adolescentul de 15 ani le deținea, un ATV și o trotinetă electrică. Deranjați de faptul că Mario deține bunuri pe care ei nu și le pot permite, cei trei băieți au pus la cale un plan diabolic – cu aproape o lună de zile înainte.

Detalii din anchetă arată că Mario Berinde era cel mai vocal din grupul lui de prieteni și ar fi avut un un comportament agresiv față de ceilalți copii în faţă cărora se lăuda că este mai înstărit.

Ce are de gând să facă tatăl lui Mario Berinde

Mario a fost ucis, incendiat și îngropat în curtea casei unuia dintre criminali. Părinții adolescentului nu își revin nici acum din șoc. Tatăl lui se află închis în spatele gratiilor, unde ispășește o pedeapsă cu închisoarea, iar imediat după eliberare ar fi plănuit să se răzbune pe cei care i-au ucis copilul.

Dacă până la moarte fiului lor bărbatul ar fi intenționat o reconciliere cu fosta lui soție, în prezent, acesta ar fi foarte supărat pe mama lui Mario – de care este divorțat, pe motiv că nu ar fi avut grijă de fiul lor. Pentru că mai are puțin și iese din închisoare, potrivit apropiaților, tatăl victimei are de gând să rupă orice legătură cu familia lui și să se mute în străinătate.

