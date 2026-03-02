Acasă » Știri » Cum arată mormântul lui Mario Berinde, la 40 de zile de la crima din Cenei. Ce i-a pus familia în fața crucii, într-un coșuleț

Cum arată mormântul lui Mario Berinde, la 40 de zile de la crima din Cenei. Ce i-a pus familia în fața crucii, într-un coșuleț

De: Iancu Tatiana 02/03/2026 | 16:24
Cum arată mormântul lui Mario Berinde, la 40 de zile de la crima din Cenei. Ce i-a pus familia în fața crucii, într-un coșuleț
Mario Berinde, tânărul ucis de prietenii lui în Cenei

Mario Berinde a murit în urmă cu mai bine de o lună. Această perioadă a fost una încărcată de durere și de lacrimile celor care îl cunoșteau pe adolescent, iar astăzi au mers la mormântul băiatului să îi aprindă o lumânare. Cazul a șocat o întreagă țară și, potrivit ultimelor informații din dosar, cei doi minori de 13 și respectiv, 15 ani, care l-au omorât cu sânge rece pe copil, vor fi pedepsiți penal, deoarece judecătorii au decis că aceștia aveau discernământ în momentul în care l-au ucis.

Timpul pare să fi stat în loc pentru familia lui Mario Berinde, băiatul care a fost ucis în seara de 19 ianuarie 2026. La 40 de zile de la decesul acestuia, cei doi minori de 13 și 15 ani care i-au luat viața vor plăti penal pentru gestul făcut cu cruzime.

După ce familia a participat la parastasul de 40 de zile, s-a îndreptat spre mormântul lui Mario, acolo unde a aprins candele și a așteptat sosirea preotului. În interiorul unui coșuleț a fost pusă o fotografie cu acesta, dar și alimente, printre care se regăsesc sticle de apă și suc, având scopul, poate, de a fi date de pomană. Mormântul lui Mario. SURSA; Social media

Avocatul Cuculis, declarații de ultimă oră

Potrivit avocatului Cuculis, Parchetul de la Curtea de Apel Timișoara a hotărât că minorii au avut discernământ în momentul comiterii crimei și că gestul lor va conduce la întocmirea unui dosar penal. Alte informații transmise de avocat vizează rezultatul raportului toxicologic făcut pentru a stabili dacă victima avea în sânge substanțe interzise. Magistrații au demontat acuzația potrivit căreia băiatul care a fost omorât s-ar fi drogat:

Este oficial, ambii minori au discernământ INTEGRU și pot și vor răspunde penal pentru faptele lor. Un alt subiect extrem de important pe care parchetul a reușit să îl descifreze se referă la faptul că acuzațiile la adresa lui Mario au fost de la început că ar consuma substanțe interzise. Același raport scoate la iveală că victima nu avea în sânge nici substanțe interzise, nici alcool și nici alte elemente care ar fi fost de natură ilegală, a transmis avocatul Adrian Cuculis.

Crima care s-a petrecut în Cenei, județul Timiș, a revoltat întreaga Românie. Locuitorii din Cenei au înconjurat, la acel moment, casa unuia dintre criminali, iar în mediul online s-a distribuit o petiție, care avea scopul de a-i trimite pe cei doi la închisoare. „Legea Mario” a depășit 250.000 de semnături.

Citește și:

Noi detalii despre criminalii lui Mario Berinde. Adrian Cuculis scoate la iveală informații din dosar

Cât valorează viața lui Mario Berinde, de fapt. Câte sute de mii de euro trebuie să plătească despăgubiri familiile criminalilor

