Doliu în lumea sportului! A murit Vasile Constantin, unul dintre cei mai apreciați antrenori de rugby

De: Denisa Crăciun 02/03/2026 | 17:23
Antrenorul de rugby, Vasile Constantin „Mao”, a murit la 89 de ani. Fostul fondator al CSS Locomotiva a fost unul dintre cei mai apreciați oameni din lumea sportului românesc.

Vasile Constantin a murit duminică, 1 martie. A fost unul dintre cei mai buni îndrumători din lumea rugbyului. Acesta nu a pus doar bazele acestui sport, dar a fost și antrenor la clubul de fotbal Rapid. Clubul de rugby CSS Locomotiva pe care el îl coordona a fost în perioada 1970-1990 cel mai reușit club, ba mai mult a dominat la jocurile de juniori din cadrul Ovalul autohton.

Bărbatul a murit la 89 de ani și a lăsat în urmă o carieră de succes. El a câștigat numeroase titluri încă din tinerețe, iar clubul pe care îl conducea a ajuns chiar și la performanța de a fi la echipa de seniori din România.

Ce carieră a avut Vasile Constantin

Vasile Constantin nu a fost doar antrenor. Acesta a fost unul dintre cei mai influenți formatori de viitori sportivi din lumea rugby-ului. El a avut un mare impact asupra copiilor și nu numai. Acesta era pasionat de sport încă din copilărie. Încă din 1951-1955, de când era la școală, practica sportul care avea să-l facă cunoscut. Acesta a fost perseverent, iar la doar vârsta de 18 ani a câștigat titlul național la juniori. Pe atunci juca la echipa „Constructorul”, iar doi ani mai târziu, adică la 20 de ani, a performat și a obținut Cupa României la seniori.

Ani mai târziu și-a conturat visul. În 1976 a pus bazele clubului pe care l-a coordonat mulți ani. CSS Locomotiva a devenit cea mai renumită echipă de rugby din România. Echipa fondată de Vasile Constantin a câștigat de-a lungul timpului 12 titluri de campion național la juniori. Acest lucru s-a întâmplat timp de 8 ani consecutivi. De asemenea, a avut și 4 titluri de vicecampion național. Numărul de copii pe care i-a antrenat a fost foarte mare. Și pentru că a fost unul dintre cei mai buni formatori, 50 de copii antrenați de el la Locomotiva au ajuns la echipa națională de seniori a României. Pe lângă aceste titluri, Vasile Constantin „Mao” a fost campion chiar și la aruncarea cu greutate.

