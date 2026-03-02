Acasă » Știri » Vedeta TV, imobilizată la pat timp de 6 luni. Iadul prin care a trecut din cauza Aquafilling-ului: ”Nu vă lăsați influențate!”

De: Elisa Tîrgovățu 02/03/2026 | 18:03
Momente critice pentru Laurette Atindehou după ce a fost imobilizată la pat. Vedeta a suferit timp de șase luni din cauza problemelor de sănătate. Bruneta a vorbit chiar de pe patul de spital despre perioada dificilă prin care a trecut.

După o vreme în care nu s-a mai afișat în lumina reflectoarelor și nici în mediul online, Laurette Atindehou a revenit cu un anunț care i-a șocat pe fanii săi. Vedeta a mărturisit că a trecut prin mai multe intervenții estetice non-chirurgicale, în urma cărora au apărut complicații. Problemele survenite au ținut-o la pat o perioadă îndelungată.

„Am trecut prin niște momente de neimaginat”

De-a lungul timpului, Laurette Atindehou a trecut prin transformări radicale. În urmă cu un an, bruneta a decis să renunțe la silicoane și să își micșoreze bustul, alegând un look mult mai natural. Ulterior, vedeta a dispărut din atenția publică, însă a revenit recent cu o veste care i-a surprins pe cei din mediul online. Laurette a fost țintuită la pat preț de șase luni din cauza problemelor de sănătate.

„N-am mai postat pe TikTok, n-am mai postat pe Facebook, n-am mai fost activă. N-am mai fost nici la emisiuni, n-am mai fost pe nicăieri pentru că am fost super bolnavă. Deci foarte, foarte bolnavă. Am fost imobilizată la pat, n-am putut să merg din luna septembrie. De luna trecută piciorul meu și-a mai dat drumul puțin, pot să mă mișc un pic, dar încă mai am de făcut câteva operații, cred, și apoi recuperarea.Recuperarea o să dureze ceva de acum înainte, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper ca acum să fie mult mai bine și să pot să merg din nou. Am trecut prin niște momente de neimaginat. Asta a fost pentru mine încercarea vieții”, a mărturisit bruneta pe rețelele de socializare.

”Nu vă lăsați păcălite!”

Laurette Atindehou a ținut să împărtășească acest momente cu fanii săi pentru a trage un semnal de alarmă. Vedeta a vorbit despre riscurile la care se expun cei care își doresc să urmeze proceduri estetice non-chirurgicale.

„Am zis să spun povestea mea și vreau să știți și voi, fetelor, dacă aveți aquafilling sau dacă aveți de gând să vă faceți, nu vă lăsați păcălite, nu vă lăsați influențate de medici, nu vă injectați orice filler care conține gel pentru că, mai devreme sau mai târziu, o să vă creeze probleme foarte mari de sănătate. Migrează, se infectează și nu se absoarbe de corp. Dacă sunteți purtătoare de așa ceva mergeți și scoateți, chiar dacă nu v-a creat probleme! Și eu am zis la fel și uite că, după șapte ani, am ajuns să nu pot să merg. Aveți grijă!”, a mai adăugat Laurette.

