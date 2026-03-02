Acasă » Bancuri » Bancul începutului de săptămână | Motiv de concediere

02/03/2026
Începutul săptămânii ar trebui să ne regăsească mereu cu o energie pozitivă, mai ales la muncă. Altfel, riscăm ca o ședință de la job să nu se încheie așa cum ne-am fi așteptat. Tocmai de aceea am pregătit un banc perfect pentru un debut de săptămână așa cum ar trebui să fie.

Am fost dat afară din companie pentru că șeful a încheiat ședința de sfârșit de an spunând: „Trăiască angajații companiei!”. Am îndrăznit să întreb:

– Păi, din ce?

Un om însetat dă peste o fântână în deșert. Se apleacă deasupra ei, dar nu se vedea dacă este secată sau nu și cât e de adâncă. Caută în jur și găsește o piatră pe care o aruncă în fântână, ascultând cu urechea deasupra vreun zgomot. Nimic. Caută altceva și găsește un pietroi desprins din fântână pe care-l aruncă înăuntru. Ascultă iar și nimic. Mai caută prin jur și vede o bară de fier cu care procedează la fel. Iar nimic. Oare ce să fie? Peste câteva secunde, apare un nor de nisip în depărtare și se apropie din ce în ce mai mult. Când din nor apare o cămilă în viteză și aceasta se aruncă direct în fântână. Nevenindu-i să creadă ce vede, se tot întreba ce o fi pățit cămila. După vreo două minute, apare un arab căutând ceva. Văzându-l pe omul de lângă fântână, îl întreabă:
– N-ai văzut cumva vreo cămilă?
– Ba da. Tocmai a sărit în fântână.
– Cum să sară în fântână când eu am lăsat-o legată de o bară de fier?

Orice bărbat căsătorit ar trebui să îşi uite greşelile. Nu ar avea sens ca doi oameni să îşi amintească mereu acelaşi lucru!
×