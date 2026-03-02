Decizie de ultimă oră în cazul văduvei lui Cotabiță. Magistrații au luat hotărârea!

Este oficial! Alina Cotabiță, văduva artistului Gabriel Cotabiță, a fost plasată sub control judiciar în dosarul penal de proxenetism în formă continuată. Femeia ar fi administrat și promovat două saloane de masaj erotic, care ar fi fost folosite drept paravan pentru practicarea prostituției.

Reamintim că în urmă cu mai puțin de două săptămâni, văduva artistului Cotabiță a ajuns în atenția autorităților după ce numele ei ar fi fost pe lista persoanelor bănuite de proxenetism. Ioana Cotabiță s-ar fi ocupat de promovarea și administrarea a două saloane de masaj erotic din București și Ilfov, rețea condusă de Silvian Lică-Vânturi, al cărui nume apare pentru prima dată într-un dosar penal încă din 1999, potrivit surselor CANCAN.RO – citește AICI.

Alina Cotabiță, plasată sub control judiciar

În spatele imaginii aparent legale a celor două saloane de masaj erotic, anchetatorii suspectează că în locațiile respective s-ar fi practicat ielgal prostituția. În urma celor 9 percheziții domiciliare efectuate de Poliția Română, în București și Ilfov, Alina Cotabiță fusese plasată în arest la domiciliu, însă luni, 2 martie 2026, magistrații Judecătoriei Sectorului 5 București – Secția Penală eliberarea ei și plasarea sub control judiciar.

„În dos.4726/302/2026, s-au admis contestațiile formulate de contestatorii inculpați L.-V.S., T.V., I.A. si C.A.G., impotriva încheierii din data de 22.02.2026 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 – Secția Penală. A fost desființată încheierea contestată și, rejudecând, s-a respins propunerea de luare a măsurii arestării preventive și de luare a măsurii arestului la domiciliu formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, ca neîntemeiată.

S-a dispus punerea în libertate a inculpaților, dacă nu sunt deținuti sau arestați în altă cauză. S-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpații L.-V.S., T.V., I.A. si C.A.G., pe o durata de 60 de zile, de la data de 02.03.2026 până la data de 30.04.2026, inclusiv. Soluția este definitivă”, se arată în decizie.

