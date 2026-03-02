Acasă » Știri » Ce emisiune va prezenta Teodora Tompea la Antena 1, după ce și-a dat demisia de la Digi 24: ”Aștept cu nerăbdare!”

De: Denisa Crăciun 02/03/2026 | 18:09
Teodora Tompea, celebra prezentatoare de la Digi24, și-a dat demisia. Ea va prezenta știrile de la ora 16:00 la un alt post. Aceasta spune că se va lăsa în continuare ghidată de echilibru și responsabilitate, dar și că va aduce în fața telespectatorilor subiecte cu impact.

Teodora Tompea, celebra prezentatoare de la Digi24 a plecat de la trust. Ea a anunțat că își va continua cariera la o altă televiziune. Fanii care o urmăreau pe Digi 24 o pot vedea într-o altă emisiune începând cu data de 2 martie.

Ea a transmis că va face trecerea la un post generalist și anume la Observator la Antena 1. Aceasta va prezenta știrile într-un nou format de la ora 16:00. Prezentatoarea a spus că noua ei emisiune se va baza pe cele mai importante știri, dar și pe consolidarea încrederii cu cei care o urmăresc.

Ce emisiune va prezenta Teodora Tompea

Fosta prezentatoare de la Digi 24 a explicat că va fi la pupitrul Observatorului din cadrul postului de televiziune Antena 1. Ea poate fi urmărită de luni până vineri de la ora 16:00, iar emisiunea ei se bazează pe povești. Ceea ce își dorește prezentatoarea tv de la acest nou început este să aducă la suprafață povești ale oamenilor care merită să fie spuse. Ea vrea să aducă în fața telespectatorilor știri care chiar contează. Până să se alăture echipei Antena 1, știrile de la ora 16:00 erau prezentate de Olivia Păunescu. Lucrurile nu se vor schimba foarte mult pentru că ea va continua să prezinte știrile de la ora 12.00.

Aștept cu nerăbdare să fiu cea care vă aduce cele mai importante știri din fiecare după-amiază. Împreună, vom descoperi, în fiecare zi, povești care merită vocea noastră. Vom afla ce ne inspiră să mergem mai departe. Pentru că adevărata forță a știrilor stă în oamenii care nu se lasă învinși. Informația verificată, echilibrul, responsabilitatea, contextul și perspectiva rămân regulile după care mă ghidez. Vă aștept de luni până vineri, la ora 16:00, la Observator. Sunt bucuroasă să pot contribui la consolidarea încrederii telespectatorilor în jurnalismul de calitate, la Antena 1, a declarat Teodora Tompea.

Cine este Teodora Tompea

Ea a debutat în presă încă de acum 17 ani. Cariera și-a început-o în radio la Radio Nord Est din Iași, iar apoi a fost reporter la Europa FM. Următorul pas a fost să lucreze în presa locală din Arad, iar apoi s-a alăturat echipei Digi24 din anul 2012.

