Demisie de răsunet în televiziune! Cunoscuta jurnalistă pleacă de la Digi24 și ajunge la Antena 1

De: Alina Drăgan 05/02/2026 | 09:27
Teodora Tompea pleacă de la Digi 24 /Foto: Social media

O nouă mutare surprinzătoare în lumea televiziunii! Una dintre jurnalistele de la Digi24 și-a dat demisia. Este vorba despre Teodora Tompea. Aceasta își încheie colaborarea cu postul de știri, iar în curând fanii o să o poată vedea la Antena 1.

Jurnalista Teodora Tompea pleacă de la Digi24 după o colaborare de 13 ani cu televiziunea de ştiri. Deși fanii s-au gândit la o posibilă retragere de pe micile ecrane, nu este cazul. Se pare că jurnalista ar urma să ajungă la una dintre marile televiziuni generaliste.

Teodora Tompea pleacă de la Digi 24

Teodora Tompea are 17 ani de experienţă în jurnalism. De-a lungul timpului a lucrat la Radio Nord Est, din Iaşi, apoi a fost reporter la Europa FM, dar a fost şi jurnalist în presa locală la Arad. Iar în echipa Digi24, jurnalista a intrat în anul 2012, anul în care s-a lansat televiziune de știri.

La Digi24, Teodora Tompea a fost moderator de emisiuni de dezbatere dar a şi prezentat ştiri pe diverse tronsoane orare. De asemenea, aceasta a realizat emisiuni precum Scena Deschisă sau Planeta eşti tu.

Teodora Tompea pleacă de la Digi 24 /Foto: Social media

Acum, după 14 ani de colaborare, Teodora Tompea renunță la Digi24. Jurnalista nu se retrage din lumina reflectoarelor, ci face o mutare neașteptată. Se pare că aceasta intră în echipa Observatorului de la Antena 1, potrivit paginademedia.ro.

Este a doua mutare importantă din acest an care se face la Antena 1. În urmă cu doar câteva zile, postul de televiziune a anunțat și „transferul” lui Denise Rifai. Pentru moment nu se știe exact în ce proiect se va implica aceasta.

„În următoarea perioadă, alături de o echipă de producție condusă de Emilia Vlad, Denise va pregăti un format nou care va surprinde şi va aduce un conținut fresh telespectatorilor”, anunța Antena Grup.

După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! „După 4 ani în care l-ați văzut aproape seară de seară”

Pro TV, achiziție nouă, după ce l-a pus pe liber pe Cătălin Măruță! Fanii pot vedea totul pe VOYO

