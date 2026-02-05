De ce a „divorțat” Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: ”Simt că e sfârșitul lumii”

Anul trecut nu a fost unul prea ușor pentru Ruxandra Luca. Aceasta a trecut printr-un „divorț” greu. După o relație de 20 de ani, specialista în parenting și tatăl copiilor săi și-au spus adio. Separarea a fost una dificilă, iar Ruxandra Luca a vorbit despre tot procesul greu prin care a trecut.

Deși anul trecut a fost unul dificil pentru Ruxandra Luca, se pare că 2026 se anunță unul ceva mai roz. Specialist în parenting și parte a echipei matinalului Neața cu Răzvan și Dani pare că a trecut peste separarea de fostul partener și acum este implicată într-o nouă poveste amoroasă. (Vezi mai multe detalii AICI).

De ce a „divorțat” Ruxandra Luca de fostul partener?

Așa cum spuneam, anul trecu, după o relație de aproape 20 de ani, Ruxandra Luca și partenerul ei și-au spus adio. Despărțirea a fost una destul de dificilă, iar vedeta nu s-a ferit să vorbească despre sentimentele ce au încercat-o la acea vreme.

„Fata asta, care pare foarte bine așa și sigură pe ea, a avut un an greu. Poate cel mai greu din viața ei. Un an în care a avut loc o schimbare uriașă. Dureroasă, de mult gândită și așteptată. Totuși… neașteptată”, așa a dat vestea despărțirii Ruxandra Luca pe Instagram, fără a oferi prea multe detalii la momentul respectiv.

După despărțire, Ruxandra Luca și cei trei copii ai săi s-au mutat din vila în care au locuit alături de bărbat. Însă, deși nu a vorbit concret despre motivele „divorțului”, separarea nu a fost una chiar pașnică. Iar cei doi foști parteneri au ajuns în instanță.

Pentru că nu au fost căsătoriți civil, Ruxandra Luca nu a trecut printr-un divorț oficial, ci s-a întâlnit cu fostul ei partener din instanță doar pentru a stabili custodia copiilor. La acea vreme, Ruxandra Luca a dat startul unei lupte legale împotriva fostului iubit, solicitând instanței (Judecătoria Cornetu) să stabilească regimul de vizite, custodia celor trei copii și toate aspectele legate de educația și îngrijirea lor.

Este clar că despărțirea a fost furtunoasă, căci Ruxandra a cerut chiar o ordonanță președințială, o măsură urgentă care poate fi aplicată imediat, chiar înainte de finalizarea întregului proces.

Ruxandra Luca nu a discutat public despre motivele care au dus la separare, dar și-a împărtășit trăirile personale cu fanii din mediul online și nu s-a ferit să arată și momentele dificile prin care a trecut.

„Am momente și zile în care simt că e sfârșitul lumii, altele în care îmi este mai bine. Azi am văzut lumina în diverse forme și parcă am respirat altfel”, spunea Ruxandra, în mediul online, exprimându-și atât frustrarea, cât și speranța.

