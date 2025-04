Drama Ruxandrei continuă după ”divorț”! Vedeta de la ”Neatza cu Răzvan și Dani” și-a strâns viața în valize și a plecat de-acasă cu cei trei copii

Pe micul ecran e zâmbitoare, relaxată, le vorbește părinților despre iubire, echilibru și cum să-ți crești frumos copiii. Dar în viața reală, Ruxandra Luca de la Antena 1 trece printr-un coșmar, însă cu zâmbetul pe buze. După o despărțire tensionată, colega lui Răzvan și Dani, de la ”Neața”, a fost nevoită să-și părăsească acum locuința împreună cu cei trei copii! CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Despărțirea de partenerul alături de care a construit o familie timp de 20 de ani a zguduit-o profund pe Ruxandra Luca. Chiar dacă a încercat să păstreze un calm aparent în fața camerelor de filmat și pe conturile de socializare, mesajele sale din mediul online au început să dezvăluie un altfel de adevăr.

Într-un moment de vulnerabilitate, a mărturisit: „Am zile în care simt că e sfârșitul lumii, iar altele în care sper că va urma ceva mai bun.” Aceste cuvinte lasă de înțeles că și pentru ea șocul a fost mare, fără a dezvălui însă motivele.

Încă o dovadă că despărțirea nu a fost amiabilă, Ruxandra a fost nevoită să meargă pe cale juridică, cerând inclusiv ordonanță președințială, o măsură urgentă pentru a asigura drepturile ei și ale copiilor. Ulterior a urmat un proces prin care cei doi și-au disputat programul copiilor, pentru că fostul ei iubit nu s-a lăsat mai prejos și și-a cerut drepturile.

Ruxandra și-a găsit o nouă casă alături de cei trei copii

Potrivit surselor CANCAN.RO, cel mai greu moment s-a consumat recent, când Ruxandra a fost nevoită să plece din vila în care trăise alături de fostul partener. Cu sufletul zdrobit, dar hotărâtă să înceapă un nou capitol, și-a adunat viața într-o valiză și a plecat împreună cu cei trei copii.

Acum, încearcă să găsească stabilitate într-un apartament destul de spațios unde ea și copiii să poată înfrunta provocările unei vieți noi.

După despărțirea care i-a schimbat viața, Ruxandra Luca a fost nevoită să își reorganizeze complet rutina zilnică, alături de cei trei copii. Viața de mamă singură nu este deloc ușoară, însă Ruxandra a găsit sprijin în două persoane care o ajută să facă față provocărilor zilnice.

”Fiind singură cu ei, am ajutor din partea a două doamne. Am o doamnă care locuiește cu noi în casă, pentru că altfel nu s-ar putea. Și mai am o doamnă care e ca o bunică pentru copii și care vine la noi mai rar, dar care vine mai mult așa, pentru că au nevoie copiii, în special cei mici, de stabilitate. Mă trezesc la șase în fiecare dimineață, nu există altă oră de trezire, cel târziu la șase ca să-i pot pregăti”, a declarat prezentatoarea într-un interviu pentru CANCAN.RO (Vezi AICI tot interviul).

