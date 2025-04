Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani care e foarte bolnavă! Nu știe ce probleme are: „Cad cu zile la pat”

Ruxandra Luca, prezentatoarea de la Neața cu Răzvan și Dani, trece printr-o perioadă delicată. Vedeta de la Antena 1 are probleme de sănătate, probleme care au țintit-o la pat în ultimele zile.

Ruxandra Luca este una dintre vedetele de la Neața cu Răzvan și Dani, fiind extrem de apreciată de fanii emisiunii. Recent, în cadrul unei postări pe Instagram, prezentatoarea de la Antena a reușit să își îngrijoreze comunitatea de pe social media.

Ruxandra Luca: ”Mi se pare că nu îmi mai revin”

De mai multe zile, Ruxandra Ion se confruntă cu o serie de probleme de sănătate, însă, în ciuda tuturor analizelor și testelor, nu a reușit să afle de ce afecțiune suferă. Pe lângă disconfortul și stările de rău pe care le-a resimțit, Ruxandra a mărturisit că cel mai tare a durut-o faptul că s-a îmbolnăvit în timp ce copiii ei au fost în vacanță, motiv pentru care nu a putut petrece timp cu ei.

”De 3 zile sunt bolnavă moartă. Am făcut toate testele, n-am gripă, n-am nimic ce aş putea da mai departe şi totuşi… Fac febră 40, am frisoane, transpir găleți de apă, sunt complet deshidratată, am dureri în tot corpul, ceva rău. Pe scurt, sistemul meu imunitar e tot la pământ, în ciuda eforturilor pe care le fac de câteva luni încoace. Am mers pe mâna medicilor, am luat ce mi s-a recomandat, continui să am episoade dintr-astea în care cad cu zilele la pat”, a spus Ruxandra Luca.

Prezentatoarea de la Neața cu Răzvan și Dani a urmat tratamentul medicamentos recomandat de un medic specialist, însă stările de rău nu au dispărut complet. Aceasta se confruntă cu simptome răceală: febră, deshidratare, dureri în tot corpul și stare de moleșeală. În ciuda stării de rău, prezentatoare de la Antena 1 a continuat să își respecte obligațiile profesionale.

”Îmi pare atât de rău ca s-a nimerit, din nou, să fiu atât de bolnavă în vacanța copiilor şi n-am putut petrece cu ei timpul pe care mi l-aș fi dorit. Marţi şi miercuri toată ziua am avut filmări, de la care nu am vrut și nu am putut lipsi, iar asta m-a dat şi mai tare peste cap. Azi noapte am suferit cel mai mult, mi se părea ca nu-mi mai revin. Azi e prima zi în care am reușit să stau mai mult în pat. Doamne ajută! Sănătate tuturor, e cea mai importantă!” a încheiat Ruxandra Luca pe pagina sa de Instagram.