Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion 2026. Nu și-a revenit nici de Bobotează

Nicuşor Dan se află la Paris, unde participă la întâlnirea liderilor de stat și de guvern din cadrul „Coaliţiei de Voinţă”, organizată la Palatul Elysee.

Șeful statului a călătorit spre capitala Franței cu un avion militar de tip Spartan, iar înainte de decolare a discutat cu presa chiar la urcarea în aeronavă.

Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion

Acesta a subliniat că lipsa oricărei forme de comunicare la bord îl face să se simtă complet izolat de evoluțiile din România.

Președintele a explicat că, deși s-a obișnuit cu zborurile în aeronave militare, situația nu este ideală. Nicușor Dan a afirmat că apreciază fiabilitatea Spartanului, însă consideră problematic faptul că este „deconectat de la realitățile din România” pe durata zborurilor, din cauza absenței sistemelor de comunicare.

În acest context, șeful statului a reiterat ideea că România ar avea nevoie de o aeronavă prezidențială dedicată. Totuși, a precizat că situația economică actuală nu permite o astfel de investiție. Pentru deplasările lungi, Administrația Prezidențială va continua să recurgă la închirierea unor avioane civile.

„De la caz la caz. Știți că urma să mergem în Columbia și atunci urma să închiriem un avion, pentru că acesta nu poate ajunge până acolo. Depinde de caz acum. Dacă e o locație comercială, cum e Washington sau New York, atunci e simplu. Dacă nu, de la caz la caz”, a declarat Nicuşor Dan.

Președintele a amintit că obișnuința de a zbura cu aeronave militare a contribuit și la economiile anunțate recent la Administrația Prezidențială, menționând reducerea de 30 de milioane de lei.

Nu și-a revenit nici de Bobotează

În ceea ce privește perioada sărbătorilor, Nicușor Dan a povestit că a petrecut Crăciunul alături de familie, mergând cu colindul împreună cu copiii.

Acesta a mai adăugat că Moș Crăciun i-a adus „mănuşi şi şosete”. Totodată, Nicuşor Dan a relatat că a vizitat atât localitatea tatălui său, Făgăraș, cât și satul mamei sale, Ilen, aflat la câțiva kilometri distanță.

„Părinții mei, unul este din Făgăraș, mama din Ilen, care e la 10 km, și am fost cu colinda și într-o parte și în alta vreo două zile, inclusiv Moș Crăciun a venit tot acolo, ne-a prins la una din locații și după asta am fost undeva la munte”, a spus acesta.

Șeful statului a menționat și preparatul său preferat de sărbători, fasolea cu ciolan, pe care o consideră tradițională și reprezentativă pentru masa de iarnă. În ceea ce privește noaptea de Revelion, Nicușor Dan a afirmat că a stat treaz până la ora 3 dimineața, petrecând alături de mai mulți prieteni și copii.

„Asta mi-a perturbat somnul până în ziua de azi. Am fost mai mulţi părinţi şi copii, iar copiii trăgeau de noi să mai stăm”, a declarat Nicuşor Dan.

