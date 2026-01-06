Acasă » Știri » Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion 2026. Nu și-a revenit nici de Bobotează

Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion 2026. Nu și-a revenit nici de Bobotează

De: David Ioan 06/01/2026 | 23:44
Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion 2026. Nu și-a revenit nici de Bobotează. Foto: Profimedia

Nicuşor Dan se află la Paris, unde participă la întâlnirea liderilor de stat și de guvern din cadrul „Coaliţiei de Voinţă”, organizată la Palatul Elysee.

Șeful statului a călătorit spre capitala Franței cu un avion militar de tip Spartan, iar înainte de decolare a discutat cu presa chiar la urcarea în aeronavă.

Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion

Acesta a subliniat că lipsa oricărei forme de comunicare la bord îl face să se simtă complet izolat de evoluțiile din România.

Președintele a explicat că, deși s-a obișnuit cu zborurile în aeronave militare, situația nu este ideală. Nicușor Dan a afirmat că apreciază fiabilitatea Spartanului, însă consideră problematic faptul că este „deconectat de la realitățile din România” pe durata zborurilor, din cauza absenței sistemelor de comunicare.

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Profimedia
Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Profimedia

În acest context, șeful statului a reiterat ideea că România ar avea nevoie de o aeronavă prezidențială dedicată. Totuși, a precizat că situația economică actuală nu permite o astfel de investiție. Pentru deplasările lungi, Administrația Prezidențială va continua să recurgă la închirierea unor avioane civile.

„De la caz la caz. Știți că urma să mergem în Columbia și atunci urma să închiriem un avion, pentru că acesta nu poate ajunge până acolo. Depinde de caz acum. Dacă e o locație comercială, cum e Washington sau New York, atunci e simplu. Dacă nu, de la caz la caz”, a declarat Nicuşor Dan.

Președintele a amintit că obișnuința de a zbura cu aeronave militare a contribuit și la economiile anunțate recent la Administrația Prezidențială, menționând reducerea de 30 de milioane de lei.

Nu și-a revenit nici de Bobotează

În ceea ce privește perioada sărbătorilor, Nicușor Dan a povestit că a petrecut Crăciunul alături de familie, mergând cu colindul împreună cu copiii.

Acesta a mai adăugat că Moș Crăciun i-a adus „mănuşi şi şosete”. Totodată, Nicuşor Dan a relatat că a vizitat atât localitatea tatălui său, Făgăraș, cât și satul mamei sale, Ilen, aflat la câțiva kilometri distanță.

„Părinții mei, unul este din Făgăraș, mama din Ilen, care e la 10 km, și am fost cu colinda și într-o parte și în alta vreo două zile, inclusiv Moș Crăciun a venit tot acolo, ne-a prins la una din locații și după asta am fost undeva la munte”, a spus acesta.

Șeful statului a menționat și preparatul său preferat de sărbători, fasolea cu ciolan, pe care o consideră tradițională și reprezentativă pentru masa de iarnă. În ceea ce privește noaptea de Revelion, Nicușor Dan a afirmat că a stat treaz până la ora 3 dimineața, petrecând alături de mai mulți prieteni și copii.

„Asta mi-a perturbat somnul până în ziua de azi. Am fost mai mulţi părinţi şi copii, iar copiii trăgeau de noi să mai stăm”, a declarat Nicuşor Dan.

CITEŞTE ŞI: Nicușor Dan a promulgat legea: ce se întâmplă cu pensiile private ale românilor, din anul 2026

Regele Charles l-a primit pe Nicușor Dan la Palatul Buckingham! Imaginea cu momentul istoric a fost postată de Președintele României

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă îți trântesc o palmă, te învârți de 3 ori”
Știri
Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă îți trântesc…
Netflix lansează în 2026 „The Rip”: Ben Affleck și Matt Damon, polițiști din Miami prinși între bani, loialitate și trădare
Știri
Netflix lansează în 2026 „The Rip”: Ben Affleck și Matt Damon, polițiști din Miami prinși între bani, loialitate…
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până...
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Nicușor Dan, blocat la Paris: zborul către România, amânat din cauza ninsorilor
Adevarul
Nicușor Dan, blocat la Paris: zborul către România, amânat din cauza ninsorilor
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe...
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
Click.ro
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela
Digi24
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în...
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
go4it.ro
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mr. Cash Jr. a scos-o pe iubi din încurcătură. Fiica mega-milionarului nu mișcă un deget
Mr. Cash Jr. a scos-o pe iubi din încurcătură. Fiica mega-milionarului nu mișcă un deget
Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă ...
Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă îți trântesc o palmă, te învârți de 3 ori”
Netflix lansează în 2026 „The Rip”: Ben Affleck și Matt Damon, polițiști din Miami prinși între ...
Netflix lansează în 2026 „The Rip”: Ben Affleck și Matt Damon, polițiști din Miami prinși între bani, loialitate și trădare
Directoarea care a golit conturile firmei farmaceutice și a cheltuit banii pe bijuterii și genți, ...
Directoarea care a golit conturile firmei farmaceutice și a cheltuit banii pe bijuterii și genți, amenințată de soț: ”Ai furat milioane! Trebuie să-ți tragi ponoasele”
Plecare total surprinzătoare de la Desafio: Aventura! Nici bine nu a început proba, că a și capitulat: ...
Plecare total surprinzătoare de la Desafio: Aventura! Nici bine nu a început proba, că a și capitulat: ”De ce s-a oprit?”
Avem poza care i-a despărțit pe Gina Pistol și pe Codin Maticiuc
Avem poza care i-a despărțit pe Gina Pistol și pe Codin Maticiuc
Vezi toate știrile
×