Party de Crăciun la Palatul Cotroceni: Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au primit colindători și cadouri, iar președintele s-a pozat imediat cu ele

După ce și-a încheiat turneul european, Nicușor Dan s-a întors în România și a pregătit și Palatul Cotroceni de sărbătoare. Președintele și Mirabela Grădinaru au făcut party de Crăciun la Palatul Cotroceni. Au primit colindători și cadouri, chiar și Moș Crăciun i-a vizitat, iar atmosfera a fost una festivă.

Atmosfera de sărbătoare a ajuns până la Palatul Cotroceni. Nu mai este mult până la Crăciun, așa că Nicușor Dan i-a primit, luni – 22 decembrie, la Cotroceni pe colindătorii din Satu Mare. Ansamblurile Folclorice „Cununița” și „Cununița Năzdrăvană” au adus spirtul sărbătorilor, iar Moș Crăciun a fost și el în program.

În cadrul evenimentului, președintele a fost însoțit de partenera sa Mirabela Grădinaru, dar și de cei doi copii. În timpul reprezentației de colinde din sala mare a Palatului Cotroceni, Nicușor Dan și familia sa au primit colaci tradiționali din partea artiștilor invitați. Iar fiul său a făcut deliciul tuturor înfruptându-se cu poftă din ei. De asemenea, președintele a mai primit în dar și o pălărie tradițională de paie.

Atmosfera a fost una de sărbătoare, iar colindele, dansurile și cântecele au adus un alt suflul la Palatul Cotroceni. Toți cei prezenți la eveniment s-au arătat entuziasmați, mai ales atunci când cadourile au fost împărțite.

Nicușor Dan, turneu european

Săptămâna trecută a fost una plină pentru Nicușor Dan. După ce l-a vizita pe Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham, președintele a mers la Bruxelles unde a participa la Summitul UE- Balcanii de Vest şi la Consiliul European.

Liderii UE s-au reunit și au desfășurat dezbateri strategice privind Ucraina, următorul cadru financiar multianual, extinderea și situația geoeconomică din UE. Orientul Mijlociu, apărarea europeană și migrația au fost, de asemenea, subiecte pe ordinea de zi a Consiliului European.

În ceea ce privește situația din Ucraina, liderii au discutat despre cele mai recente evoluții din țara lui Volodimir Zelenski și despre chestiuni care necesită o acțiune urgentă din partea UE. La ultima reuniune a Consiliului European, desfășurată la 23 octombrie 2025, liderii s-au angajat să abordeze nevoile financiare urgente ale Ucrainei pentru 2026 și 2027, inclusiv în ceea ce privește eforturile militare și de apărare.

Foto: gandul.ro