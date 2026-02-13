Cristina a dispărut în urmă cu 3 ani. Mama îndurerată nu a renunțat și încă o caută

Cristina Firu, o româncă din Mangalia care muncea peste hotare, în Anglia, este dată dispărută de trei ani. Familia nu a mai reușit să o contacteze din martie 2023 și de atunci fac eforturi disperate să o găsească.

Cristina are 42 de ani și este din Mangalia. Conform declarațiilor făcute de mama acesteia, fiica ei obișnuia să plece des în Anglia pentru a-și câștiga existența. De zece ani, Cristina muncea peste hotare pentru un trai mai bun.

Cristina a dispărut în urmă cu 3 ani, în Anglia

Deși mama Cristinei a observat în ultimii ani că femeia este schimbată, nu a crezut niciodată că va trece printr-un asemenea coșmar. Cristina a plecat în Anglia pe 3 martie 2023, iar de atunci a dispărut fără urmă.

Cu toate că familia nu a reușit să obțină prea multe informații cu privire la dispariția ei, mama Cristinei încearcă să pună la un loc piesele lipsă din puzzle.

„Deci, fiica mea, v-am spus, de vreo zece ani tot pleacă în Anglia. Își găsește de muncă, lucrează pe la pensiuni, pe la hoteluri, ca și cameristă. Mai face și prin restaurante, ce se mai cere pe acolo. A făcut și Facultatea de Psihologie la Constanța, dar nu a profesat niciodată. Se ducea în Anglia, se întorcea, iar pleca, iar venea… până când, la un moment dat, a făcut o depresie urâtă. Era foarte încăpățânată. Am dus-o la vreo două ședințe de terapie, dar a refuzat să ia medicamentele pe care i le-au dat și a rămas așa, cu depresia”, a declarat mama Cristinei pentru Replica.

Cristina ar fi suferit din dragoste

Pe lângă o posibilă depresie, mama Cristinei e de părere că fiica ei s-ar fi îndrăgostit, însă la scurt timp după ce au trecut fiorii iubirii, a devenit extrem de retrasă și antisocială. De asemenea, femeia se învinovățește pentru starea depresivă a fiicei sale și pentru faptul că nu a putut să o ajute mai mult.

„Cristina nu a mai luat legătura cu nimeni din familie. În 2022 s-a întors și a stat aproape un an numai acasă. Nu voia să vorbească cu nimeni, ieșea doar pe la biserici, nu mai avea prieteni, nu coopera, stătea în camera ei. Eu și fiul meu am vrut să o ducem undeva, am încercat să o ajutăm, dar ni s-a spus că fără acordul ei nu o putem forța. Cristina are acum 42 de ani, este născută în 1984. A terminat facultatea, dar nu și-a luat licența. A vrut să lucreze în domeniul social, cu copii, dar nu a reușit”.

Cristina ar fi refuzat ajutorul familiei, dar a ales calea bisericii. Conform spuselor mamei, românca ar fi încercat și în țară să meargă la o mănăstire, dar nu a reușit.

„Nu știu nici eu foarte bine ce s-a întâmplat. Cred că a fost ceva legat și de un băiat. Era îndrăgostită și, după vreo două luni în care părea bucuroasă și fericită, s-a schimbat brusc. Tot timpul a fost mai secretoasă, mai retrasă. Nu este căsătorită și nu are copii. Ultima oară a plecat în Anglia pe 3 martie 2023. Se împlinesc trei ani de atunci. A plecat cu o cartelă din România, pe care i-am dat-o eu, valabilă trei luni. De obicei își lua o cartelă din Anglia și ne dădea numărul, ca să vorbim. De data asta nu ne-a mai contactat deloc. Comunicarea cu noi s-a rărit din ce în ce mai mult. Depresia era deja avansată. Îmi reproșez că n-am putut să fac mai mult. Am rugat-o, am implorat-o să mergem la medici, dar a refuzat în orice formă. Se apropiase foarte mult de biserică, mergea mereu, se ruga, nu mai era deloc cum o știam: plină de viață, frumoasă, deșteaptă. Ce cred că s-a întâmplat? După părerea mea, cred că s-a dus pe calea bisericii. Încerca să meargă la o mănăstire. A încercat și aici, dar nu a reușit”, a mai spus mama Critinei.

Ce i-a transmis poliția mamei Cristinei

La trei ani de la dispariția Cristinei, familia mai are o fărâmă de speranță. Mama Cristinei povestește că a apelat inclusiv la ajutorul poliției, însă nu a primit informații concrete.

Tot ceea ce-și dorește acum mama Cristinei e să afle o veste din partea fiicei sale: să știe că este bine, chiar dacă nu ar vrea să se întoarcă acasă.

„La poliție nu ni s-a spus nimic concret. Am cunoscut pe cineva, o polițistă din Mangalia, și i-am cerut sfatul ce să fac. Acum doi ani am fost la poliție, am dat declarație, am stat peste o oră. Mi s-a spus că o caută în Anglia și că, dacă află ceva, mă anunță. Chiar dacă nu vrea să se întoarcă sau să vorbească, vreau măcar să știu că este bine. Așa am rămas, dar nu am primit nicio veste. O aștept tot timpul acasă. O iubesc, este fata mea. Să vină acasă, să ne vadă, să vorbească cu noi. Mă rog mereu pentru ea”, a mărturisit mama Cristinei.

