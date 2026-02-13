Acasă » Știri » Cristina a dispărut în urmă cu 3 ani. Mama îndurerată nu a renunțat și încă o caută

Cristina a dispărut în urmă cu 3 ani. Mama îndurerată nu a renunțat și încă o caută

De: Irina Maria Daniela 13/02/2026 | 13:29
Cristina a dispărut în urmă cu 3 ani. Mama îndurerată nu a renunțat și încă o caută
Sursa foto: arhivă personală

Cristina Firu, o româncă din Mangalia care muncea peste hotare, în Anglia, este dată dispărută de trei ani. Familia nu a mai reușit să o contacteze din martie 2023 și de atunci fac eforturi disperate să o găsească.

Cristina are 42 de ani și este din Mangalia. Conform declarațiilor făcute de mama acesteia, fiica ei obișnuia să plece des în Anglia pentru a-și câștiga existența. De zece ani, Cristina muncea peste hotare pentru un trai mai bun.

Cristina a dispărut în urmă cu 3 ani, în Anglia

Deși mama Cristinei a observat în ultimii ani că femeia este schimbată, nu a crezut niciodată că va trece printr-un asemenea coșmar. Cristina a plecat în Anglia pe 3 martie 2023, iar de atunci a dispărut fără urmă.

Cu toate că familia nu a reușit să obțină prea multe informații cu privire la dispariția ei, mama Cristinei încearcă să pună la un loc piesele lipsă din puzzle.

„Deci, fiica mea, v-am spus, de vreo zece ani tot pleacă în Anglia. Își găsește de muncă, lucrează pe la pensiuni, pe la hoteluri, ca și cameristă. Mai face și prin restaurante, ce se mai cere pe acolo. A făcut și Facultatea de Psihologie la Constanța, dar nu a profesat niciodată. Se ducea în Anglia, se întorcea, iar pleca, iar venea… până când, la un moment dat, a făcut o depresie urâtă. Era foarte încăpățânată. Am dus-o la vreo două ședințe de terapie, dar a refuzat să ia medicamentele pe care i le-au dat și a rămas așa, cu depresia”, a declarat mama Cristinei pentru Replica.

Cristina ar fi suferit din dragoste

Pe lângă o posibilă depresie, mama Cristinei e de părere că fiica ei s-ar fi îndrăgostit, însă la scurt timp după ce au trecut fiorii iubirii, a devenit extrem de retrasă și antisocială. De asemenea, femeia se învinovățește pentru starea depresivă a fiicei sale și pentru faptul că nu a putut să o ajute mai mult.

„Cristina nu a mai luat legătura cu nimeni din familie. În 2022 s-a întors și a stat aproape un an numai acasă. Nu voia să vorbească cu nimeni, ieșea doar pe la biserici, nu mai avea prieteni, nu coopera, stătea în camera ei. Eu și fiul meu am vrut să o ducem undeva, am încercat să o ajutăm, dar ni s-a spus că fără acordul ei nu o putem forța. Cristina are acum 42 de ani, este născută în 1984. A terminat facultatea, dar nu și-a luat licența. A vrut să lucreze în domeniul social, cu copii, dar nu a reușit”.

Sursa foto: arhivă personală
Sursa foto: arhivă personală

Cristina ar fi refuzat ajutorul familiei, dar a ales calea bisericii. Conform spuselor mamei, românca ar fi încercat și în țară să meargă la o mănăstire, dar nu a reușit.

„Nu știu nici eu foarte bine ce s-a întâmplat. Cred că a fost ceva legat și de un băiat. Era îndrăgostită și, după vreo două luni în care părea bucuroasă și fericită, s-a schimbat brusc. Tot timpul a fost mai secretoasă, mai retrasă. Nu este căsătorită și nu are copii. Ultima oară a plecat în Anglia pe 3 martie 2023. Se împlinesc trei ani de atunci. A plecat cu o cartelă din România, pe care i-am dat-o eu, valabilă trei luni. De obicei își lua o cartelă din Anglia și ne dădea numărul, ca să vorbim. De data asta nu ne-a mai contactat deloc.

Comunicarea cu noi s-a rărit din ce în ce mai mult. Depresia era deja avansată. Îmi reproșez că n-am putut să fac mai mult. Am rugat-o, am implorat-o să mergem la medici, dar a refuzat în orice formă. Se apropiase foarte mult de biserică, mergea mereu, se ruga, nu mai era deloc cum o știam: plină de viață, frumoasă, deșteaptă. Ce cred că s-a întâmplat? După părerea mea, cred că s-a dus pe calea bisericii. Încerca să meargă la o mănăstire. A încercat și aici, dar nu a reușit”, a mai spus mama Critinei.

Ce i-a transmis poliția mamei Cristinei

La trei ani de la dispariția Cristinei, familia mai are o fărâmă de speranță. Mama Cristinei povestește că a apelat inclusiv la ajutorul poliției, însă nu a primit informații concrete.

Tot ceea ce-și dorește acum mama Cristinei e să afle o veste din partea fiicei sale: să știe că este bine, chiar dacă nu ar vrea să se întoarcă acasă.

„La poliție nu ni s-a spus nimic concret. Am cunoscut pe cineva, o polițistă din Mangalia, și i-am cerut sfatul ce să fac. Acum doi ani am fost la poliție, am dat declarație, am stat peste o oră. Mi s-a spus că o caută în Anglia și că, dacă află ceva, mă anunță. Chiar dacă nu vrea să se întoarcă sau să vorbească, vreau măcar să știu că este bine. Așa am rămas, dar nu am primit nicio veste. O aștept tot timpul acasă. O iubesc, este fata mea. Să vină acasă, să ne vadă, să vorbească cu noi. Mă rog mereu pentru ea”, a mărturisit mama Cristinei.

CITEȘTE ȘI:

Unde a fost găsit bărbatul de 72 de ani din comuna Ulmu, dat dispărut în septembrie 2025. Descoperirea a fost făcută de către un vecin

Alertă în România! Marius a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Probleme de sănătate pentru Mara Bănică! A fost chemată și ambulanța: „Am izbucnit în plâns”
Știri
Probleme de sănătate pentru Mara Bănică! A fost chemată și ambulanța: „Am izbucnit în plâns”
Statul vrea adăposturi civile funcționale în blocuri. În prezent, multe sunt degradate sau folosite ca boxe
Știri
Statul vrea adăposturi civile funcționale în blocuri. În prezent, multe sunt degradate sau folosite ca boxe
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu...
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de curând pentru nivelul de trai
Adevarul
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de...
Incendiu puternic în Capitală. Un om a murit, altul este rănit, după ce au rămas blocați într-o mașină electrică
Digi24
Incendiu puternic în Capitală. Un om a murit, altul este rănit, după ce...
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți...
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu! A dispărut din lumina reflectoarelor. Face furori la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu! A dispărut din...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci de ore de filmări: „E libertate aici”
Digi 24
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci...
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert:...
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Promotor.ro
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Ucraina a lăsat în „offside” mândria Rusiei. Adio, 5 miliarde de dolari?
go4it.ro
Ucraina a lăsat în „offside” mândria Rusiei. Adio, 5 miliarde de dolari?
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Probleme de sănătate pentru Mara Bănică! A fost chemată și ambulanța: „Am izbucnit în plâns”
Probleme de sănătate pentru Mara Bănică! A fost chemată și ambulanța: „Am izbucnit în plâns”
Statul vrea adăposturi civile funcționale în blocuri. În prezent, multe sunt degradate sau folosite ...
Statul vrea adăposturi civile funcționale în blocuri. În prezent, multe sunt degradate sau folosite ca boxe
Ce mesaj a transmis Bella Santiago după ce a ratat finala Selecției Naționale Eurovision 2026: „Sunt ...
Ce mesaj a transmis Bella Santiago după ce a ratat finala Selecției Naționale Eurovision 2026: „Sunt dezamăgită”
Indexarea pensiilor cu inflația. Începe un mare proces după decizia de a nu crește pensiile de la ...
Indexarea pensiilor cu inflația. Începe un mare proces după decizia de a nu crește pensiile de la 1 ianuarie
Viața a trei zodii se schimbă de astăzi, 13 februarie. Vor fi modificări semnificative
Viața a trei zodii se schimbă de astăzi, 13 februarie. Vor fi modificări semnificative
Misterul sunetului care a speriat cercetătorii de la NASA. Ce s-a descoperit în cea mai adâncă groapă ...
Misterul sunetului care a speriat cercetătorii de la NASA. Ce s-a descoperit în cea mai adâncă groapă săpată de oameni
Vezi toate știrile
×