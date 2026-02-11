Acasă » Știri » Unde a fost găsit bărbatul de 72 de ani din comuna Ulmu, dat dispărut în septembrie 2025. Descoperirea a fost făcută de către un vecin

De: Andreea Stăncescu 11/02/2026 | 14:56
Un bărbat în vârstă de 72 de ani, dispărut de mai bine de patru luni, a fost găsit fără viață chiar în propria locuință, în comuna Ulmu din județul Brăila. Descoperirea a fost făcută în urmă cu o zi de un localnic, care a intrat în casă și a observat trupul neînsuflețit ascuns sub un pat. Acesta a alertat imediat autoritățile.

Din primele informații oferite de polițiști, este vorba despre același bărbat a cărui dispariție fusese semnalată în luna septembrie 2025. La momentul respectiv, anchetatorii au demarat căutări și au stabilit că nu mai fusese văzut din data de 15 septembrie. Bărbatul locuia singur, nu avea rude apropiate cunoscute și se confrunta cu mai multe probleme de sănătate.

Lipsa legăturilor familiale și izolarea în care trăia au făcut ca dispariția sa să treacă neobservată mult timp. În prezent, poliția continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele decesului și dacă este vorba despre o moarte naturală sau nu.

„Din verificările efectuate până la acest moment a reieşit faptul că este vorba de un bărbat de 72 de ani, din localitatea Ulmu, cu privire la care, la data de 18 septembrie 2025, a fost sesizată dispariţia. La momentul sesizării dispariţiei, poliţiştii au desfăşurat activităţi specifice de căutare şi investigaţie, stabilindu-se faptul că nu mai fusese văzut din data de 15 septembrie 2025, nefiind identificaţi aparţinători ai acestuia şi că acesta locuia singur, fiind cunoscut cu anumite afecţiuni medicale”, se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ Brăila,

