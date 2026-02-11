Acasă » Știri » Sport » Cum a reacționat fosta iubită înșelată a lui Sturla Holm Laegreid la mărturisirea lui. Ce mesaj i-a transmis, după momentul de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

Cum a reacționat fosta iubită înșelată a lui Sturla Holm Laegreid la mărturisirea lui. Ce mesaj i-a transmis, după momentul de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

De: Irina Maria Daniela 11/02/2026 | 16:20
Sursa foto: Profimedia

După ce a luat medalia de bronz la proba individuală masculină (20 km) la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, norvegianul Sturla Holm Laegreid a declarat că și-a înșelat iubita, după doar trei luni de relație.

Olimpicul a susținut într-un interviu, la puțin timp după ce și-a primit premiul de bronz, că, recent, a pierdut „medalia de aur” din cauza infidelității. Se pare că publicul prezent la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 a avut parte și de picanterii, nu doar de momente emoționante!

Norvegianul Sturla Holm Laegreid și-a înșelat iubita

Sportivul a terminat pe locul al treilea în proba de biatlon, care combină schiul fond cu tirul cu arma, apoi a răbufnit în plâns. Norvegianul a oferit declarații la cald și a mărturisit că a trecut prin cea mai grea săptămână din viața sa.

„Este cineva cu care mi-aș fi dorit să împart acest moment, dar care s-ar putea să nu se uite astăzi. Acum șase luni am întâlnit dragostea vieții mele, cea mai frumoasă și mai bună persoană din lume. Acum trei luni am făcut cea mai mare greșeală a mea și am înșelat-o”, a relatat Sturla Holm Laegreid, conform Sky News.

Olimpicul în vârstă de 28 de ani a mărturisit că a pierdut „medalia de aur” din viața sa, fapt pentru care sportul a trecut pe plan secund. Totodată, el a recunoscut că și-ar fi dorit să împărtășească aceste momente frumoase din cariera sa împreună cu fosta parteneră.

„Aveam o medalie de aur în viața mea și probabil sunt mulți care mă privesc acum cu alți ochi, dar eu am ochi doar pentru ea. Sportul a trecut într-un plan secund în ultimele zile. Mi-aș fi dorit să pot împărtăși acest moment cu ea”, a adăugat el.

Cum a reacționat fosta iubită a lui Sturla Holm Laegreid

Pe de altă parte, tânăra a reacţionat la o zi după declaraţia uimitoare a sportivului. Deși nu i-a fost dezvăluită identitatea, fosta parteneră a lui Sturla Holm Laegreid a susținut că este o situație dificilă și că nu îl va putea ierta atât de ușor.

„Este greu să ierţi. Chiar şi după o declaraţie de dragoste în faţa întregii planete”, a scris ea într-un mesaj text către o publicaţie norvegiană. „Eu nu am ales să fiu pusă în această poziţie şi este dureros să mă aflu în ea”, a declarat ea.

Mai mult decât atât, tânăra a considerat „emoţionantă” atitudinea lui Johan-Olav Botn, care a câştigat medalia de aur în faţa francezului Eric Perrot, marţi.

Sturla Holm Laegreid, în lacrimi la Jocurile Olimpice 2026

În momentul în care trecea linia de sosire de la Sudtirol Arena, norvegianul în vârstă de 28 de ani a privit spre cer, înainte de a se apleca cu mâinile la faţă timp de câteva secunde lungi, în semn de omagiu adus prietenului şi coechipierului său Sivert Guttorm Bakken, care a fost găsit mort în camera sa de hotel în luna decembrie a anului trecut.

„Poate a fost chiar egoist din partea mea să dau acel interviu. Așa că nu știu. Nu sunt chiar aici, mental. Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus el câteva ore mai târziu.

