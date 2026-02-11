Acasă » Știri » Trucul rapid pentru a scoate petele de deodorant de pe hainele negre. Funcționează de fiecare dată

Trucul rapid pentru a scoate petele de deodorant de pe hainele negre. Funcționează de fiecare dată

De: Simona Tudorache 11/02/2026 | 15:21
Trucul rapid pentru a scoate petele de deodorant de pe hainele negre funcționează de fiecare dată. Spune adio produselor scumpe de îndepărtare a petelor. Soluția e mai aproape decât crezi. Ba mai mult, se află chiar în propria ta bucătărie.

Nu există nimic mai rău decât să-ți dai seama că ți-ai pătat bluza albă preferată sau bluza neagră la care țineai foarte mult. Te agiți tot încercând să îți dai seama seama cum procedezi, mai ales dacă nu ai produse de îndepărtare a petelor. Din fericire, acum nu va mai fi cazul, deoarece un expert a dezvăluit cum elimini petele de pe haine folosind chiar produse din dulapul tău cu alimente.

Scoate petele de deodorant de pe hainele negre

Christine spune că este important să acționezi rapid pentru a te asigura că hainele nu se deteriorează.

„Cafeaua, vinul, grăsimea și deodorantul lasă pete urâte. Cu produsele și metodele potrivite, poți evita catastrofele vestimentare și poți păstra tricourile albe, bluzele, lenjeria de pat și rochiile tale preferate ca noi”, precizează ea.

Oțetul alb

Acest produs multifuncțional este întotdeauna lăudat pentru curățare, și pe bună dreptate. Indiferent dacă îl folosești pentru a detartra un fierbător sau pentru a scăpa de petele de deodorant de pe haine, funcționează pentru majoritatea problemelor. Pentru a îndepărta petele, îmbibă zona afectată în oțet și șterge pata cu un prosop curat. Încearcă să nu freci foarte mult, apoi să o bagi în mașina de spălat la un ciclu normal. Oțetul este excelent pentru a combate petele comune, cum ar fi urmele de deodorant, iarba, noroiul și transpirația.

Sarea

În mod șocant, sarea de masă este, de asemenea, o sursă bună atunci când vine vorba de îndepărtarea petelor precum grăsimea, deodorantul, vinul, iarba și chiar sângele. Pentru a îndepărta petele, toarnă o cantitate generoasă și lasă să acționeze aproximativ 15 minute. Șterge pata fără a freca, apoi clătește obiectul respectiv cu apă rece, asta pentru a îndepărta reziduurile de sare. Apoi îl poți introduce în mașina de spălat.

„Sarea de masă poate ajuta la extragerea lichidelor vărsate și a petelor adânc înrădăcinate”, mai spune Christine.

Sucul de lămâie

La fel ca oțetul, sucul de lămâie, care este acid, poate combate o mulțime de pete.

„La fel ca oțetul, sucul de lămâie oferă o aciditate naturală care descompune petele încăpățânate la contact”, spune specialistul.

Folosește aceeași metodă ca la oțet pentru a trata petele, dar ai grijă la anumite țesături, deoarece lămâia poate schimba culoarea materialului. Mătasea delicată, lâna și țesăturile colorate trebuie mai întâi testate.

