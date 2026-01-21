Schimbarea buletinului în 2026. Unde se depun actele și care sunt documentele necesare

Lista documentelor necesare pentru schimbarea cărții de identitate în 2026 variază în funcție de motivul solicitării unui nou act. Unde se depun actele și care sunt documentele necesare?

Procedura diferă dacă este vorba despre modificarea domiciliului, schimbarea numelui sau înlocuirea documentului expirat, deteriorat, pierdut ori furat.

Schimbarea buletinului în 2026

În contextul noilor reglementări europene, procesul de actualizare a actelor de identitate devine obligatoriu pentru toți cetățenii români până în anul 2031.

Conform unui regulament al Uniunii Europene, România introduce treptat cartea electronică de identitate, care include elemente biometrice precum imaginea facială, amprentele a două degete și semnătura digitală.

Toate actele de identitate emise în formatul actual își pierd valabilitatea la 3 august 2031, termen stabilit pentru alinierea la standardele europene privind documentele de identitate. Astfel, cetățenii trebuie să își preschimbe buletinele până la această dată.

Schimbarea domiciliului sau modificarea denumirii ori numerotării străzii impune actualizarea documentului de identitate. În situația în care solicitantul nu este proprietarul locuinței, este necesară prezența găzduitorului la ghișeu, cu actul său de identitate, pentru a semna declarația privind stabilirea domiciliului.

Pentru această procedură sunt necesare cererea tip, actul de identitate vechi, certificatele de stare civilă, documentele care atestă adresa și dovada achitării taxei.

Unde se depun actele și care sunt documentele necesare

În ceea ce privește costurile, prima carte electronică de identitate este gratuită pentru persoanele care au împlinit 14 ani. Pentru eliberarea unui nou document electronic, taxa este de 70 de lei, sumă aplicată și în cazul minorilor sub 14 ani. Contravaloarea se achită la unitățile CEC Bank sau la terminalele SelfPay.

Cartea de identitate simplă costă 40 de lei, iar cea provizorie are un tarif de 1 leu. Există categorii scutite de plată, precum copiii instituționalizați, persoanele cu handicap grav sau accentuat, beneficiarii de ajutor social, persoanele reținute fără resurse financiare și victimele dezastrelor.

Pentru schimbarea buletinului expirat, legea prevede prezentarea la ghișeu cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea valabilității. Sunt necesare cererea tip, actul vechi, certificatele de stare civilă, documentele privind domiciliul și dovada plății taxei. În cazul furtului, se adaugă dovada eliberată de poliție, precum și un document oficial cu fotografie pentru confirmarea identității.

Depunerea actelor se face personal la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de care aparține solicitantul. Pentru cetățenii aflați în străinătate, procedura poate fi realizată prin mandatar, pe baza unei procuri speciale autentificate la misiunea diplomatică. Programările online sunt disponibile în București și în mai multe județe, însă acestea se anulează automat dacă solicitantul nu ajunge la ora stabilită.

Valabilitatea actelor de identitate diferă în funcție de vârstă, de la doi ani pentru copiii sub doi ani, până la valabilitate nelimitată pentru persoanele peste 70 de ani. Cartea electronică de identitate poate avea valabilitate de un an în situațiile în care nu se pot preleva temporar amprentele.

