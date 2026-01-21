Acasă » Știri » Guvernul Bolojan a decis: ce categorie de români pot trăi cu o cotă de hrană de 32 lei/zi

De: David Ioan 21/01/2026 | 17:21
Copiii aflați în sistemul de protecție al statului și vârstnicii instituționalizați în centrele publice de îngrijire vor beneficia de o alocație de hrană stabilită printr-o nouă Hotărâre de Guvern.

Actualizarea legislativă, emisă de Executivul condus de Ilie Bolojan și publicată în Monitorul Oficial, modifică Legea 426/2020 și stabilește nivelul minim al sumelor destinate alimentației în instituțiile sociale la 32 de lei pe zi.

Conform Gândul, documentul oficial precizează că atât persoanele vârstnice din azilele de stat, cât și copiii din centrele rezidențiale sau din casele de tip familial sunt incluși în această normă unică de hrană.

În contextul în care un meniu al zilei poate depăși 40 de lei în multe zone ale țării, suma stabilită de Guvern ridică semne de întrebare privind capacitatea instituțiilor de a asigura o alimentație adecvată, conform standardelor nutriționale recomandate.

„Începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul alocației de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, pentru copiii aflați în case de tip familial, pentru mamele protejate în centre maternale, prevăzut la art. 129 alin. (6) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și nivelul minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 143/2022 pentru modificarea și completarea art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru stabilirea unor măsuri de asistență socială, cu completările ulterioare, este de 32 de lei”, se arată în legea din Monitorul Oficial la data de 16 anuarie 2026.

Raportat la necesitatea asigurării a trei mese pe zi, valoarea alocației se traduce prin aproximativ 10,66 lei pentru fiecare masă, o sumă considerată insuficientă de mulți specialiști în nutriție și asistență socială. Aceștia atrag atenția că, în lipsa unor bugete adaptate realităților economice, calitatea alimentației persoanelor vulnerabile riscă să fie afectată.

În paralel, normele de hrană din sistemul medical rămân la un nivel similar celor din anii precedenți. Pacienții internați în spitale primesc o alocație de 22 de lei pe zi, sumă care poate crește până la 33 de lei în cazul bolnavilor cronici. Deși ușor mai ridicate, aceste valori continuă să fie sub pragul considerat necesar pentru o dietă echilibrată în mediul spitalicesc.

Comparativ, în sistemul penitenciar, alocațiile sunt semnificativ mai mici. Un deținut sănătos beneficiază de 8,01 lei pe zi pentru hrană, iar unul bolnav de 9,32 lei. Diferențele între sistemele de îngrijire și protecție socială evidențiază o problemă structurală privind finanțarea alimentației în instituțiile publice, în condițiile în care costurile alimentelor au crescut constant în ultimii ani.

