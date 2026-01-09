Acasă » Știri » Cât te costă un copil, de la naștere până la 18 ani, în România. Calcul real, pe 2026

Cât te costă un copil, de la naștere până la 18 ani, în România. Calcul real, pe 2026

De: Simona Tudorache 09/01/2026 | 12:54
Cât te costă un copil, de la naștere până la 18 ani, în România. Calcul real, pe 2026

Creșterea unui copil nu este deloc simplă în România, pentru că, oricum ar fi, generează costuri. Ai nevoie pentru el de bani pentru grădiniță, școală, meditații, anumite activități, transport, sănătate, asta dacă nu punem la socoteală acele plăți pentru hrană. Chiar și familiile cu venituri medii duc greul atunci când vor să îi ofere puștiului lor cele necesare pentru un drum bun în viață.

Costul unei grădinițe private trece de 2.000 de lei în Capitală, iar în alte localități se duce către 1.200–1.500 de lei, asta dacă părinții optează pentru un program prelungit. Situația nu e alta nici la unitățile de stat. Aici copiii au alte nevoi, de haine de schimb, bani pentru petreceri, excursii, adică totul generează costuri.

După vârsta de șase ani, copilul ajunge în clasa zero. Teoretic, școala e gratuită, dar ghiozdanul, cărțile, caietele necesită plăți. Părinții trebuie să scoată în jur de 1.000 de lei din buzunar pentru începutul anului școlar. Dacă merge și la Afterschool, povestea se schimbă, pentru că dările se multiplică. În plus, pentru hrana lui, care înseamnă mai multe mese pe zi, părinții au nevoie de 800–1.000 de lei pe lună. Ba mai mult, și îmbrăcămintea și încălțămintea costă 300–400 de lei pe lună.

Costuri mai mari atunci când copilul ajunge la liceu

Liceul vine cu un alt tablou. A crescut copilul, dar și datoria către el este mai mare. Meditația la două materii ajunge la 800–1.200 de lei lunar. Nu mai vorbim de ieșirile cu prietenii și alte escapade. Educația nu se oprește aici, pentru că facultatea necesită un alt pas. Mulții se angajează, alții preferă însă să fie în continuare răsfățați de părinți. Dacă vor să studieze în străinătate, părinții au și mai mult de tras, pentru că, de fapt, ei duc greul.

O primă analiză arată că, în general, până la 18 ani, un copil îi costă pe părinți peste 380.000 de lei, iar aici includem îmbrăcămintea, educația, hrana etc.

Dacă vine și al doilea copil, costurile se mai domolesc, iar asta pentru că se refolosesc lucruri și de la celălalt, dar nu în totalitate.

Citește și: Indemnizația care se majorează de la 1 martie. Cine va primi mai mulți bani

Citește și: Țara cu cea mai mare alocație pentru copii. Primesc lunar aproape cât un salariu minim din România

 

