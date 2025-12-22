Țara cu cea mai mare alocație pentru copii. Primesc lunar aproape cât un salariu minim din România

Alocațiile pentru copii reprezintă un sprijin esențial pentru familii în întreaga lume, însă există o țară unde aceste sume ajung să fie atât de generoase încât echivalează cu un salariu mediu. Este vorba despre Luxemburg, care se remarcă printr-un sistem de alocații extrem de avantajos, demonstrând cum o politică socială bine gândită poate susține real familiile și creșterea copiilor.

Luxemburg se evidențiază ca una dintre cele mai prospere și stabile economii globale, situându-se în fruntea clasamentului privind alocațiile pentru copii. Statul oferă pentru primul copil o sumă de bază de 299,86 euro pe lună, care crește odată cu vârsta și numărul copiilor din familie. În plus, sistemul include diverse suplimente: +22,81 euro pentru copii între 6 și 11 ani, +57,24 euro pentru cei peste 12 ani și +298,87 euro pentru fiecare copil suplimentar în familiile cu trei sau mai mulți copii.

Făcând un calcul simplu, pentru o familie cu trei copii, dintre care unul ajuns la adolescență, va ajunge să primească aproape 980 de euro/ lunar doar din alocații, sumă mai mare decât salariul minim net din România, care în iulie 2025 este de aproximativ 2.400 lei (aproximativ 480 euro).

Ce alcoație primesc copiii în alte state

Diferențele dintre alocațiile pentru copii din Europa sunt considerabile și arată cât de diferit privesc statele sprijinul acordat familiilor. În Germania, părinții primesc aproximativ 250 de euro pe lună pentru fiecare copil, o sumă constantă, indiferent de venit. Franța aplică un sistem mai flexibil, unde alocațiile variază între 140 și 450 de euro, în funcție de numărul de copii și situația financiară a părinților.

În Norvegia, sprijinul lunar este de aproximativ 120 de euro pentru fiecare copil, completat de alte beneficii sociale. România rămâne printre țările cu cele mai mici alocații din Uniunea Europeană, oferind aproximativ 300 de lei (circa 60 de euro) lunar.

La polul opus, Statele Unite nu oferă o alocație universală, ajutorul fiind acordat sub forma unui credit fiscal pentru copii, calculat în funcție de venitul familiei.

CITEȘTE ȘI: Cât câștigă lunar o femeie din România, care lucrează ca badantă în Italia. Ce se întâmplă cu salariile, de la 1 ianuarie 2026

Tabel complet | Ce pensie vei avea, în funcție de salariu și vechimea în muncă