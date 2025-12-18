Acasă » Știri » Cât câștigă lunar o femeie din România, care lucrează ca badantă în Italia. Ce se întâmplă cu salariile, de la 1 ianuarie 2026

De: Denisa Iordache 18/12/2025 | 16:10
Numărul româncelor care aleg să plece din țară pentru a deveni badante este într-o continuă creștere, iar acest lucru este datorat și de majorările salariale care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026. Familiile din Italia care angajează badante, bone, menajere sau alt tip de lucrători casnici vor scoate mai mulți bani din buzunar. Toate detaliile în articol.

Italia se numără printre principalele țări în care româncele merg pentru a deveni badante. De anul viitor salariile minime vor fi actualizate în Italia în funcție de inflația Istat și majorarea contribuțiilor. Vestea este încurajatoare pentru multe românce și le-ar aduce în plus 100 de euro pe lună.

Această creștere va fi acordată în etape:  40 de euro de la 1 ianuarie 2026, 30 de euro de la 1 ianuarie 2027, 15 euro de la 1 ianuarie 2028 și încă 15 euro din 1 septembrie 2028.

Simulările Assindatcolf transmit că, începând cu anul 2026, costul pentru o îngrijitoare care lucrează 54 de ore pe săptămână va crește cu aproximativ 75 de euro pe lună, adică între 850 și 900 de euro în plus pe an.

Pentru bonele de nivel BS care lucrează 40 de ore pe săptămână, familia va scoate din buzunar aproximativ 83 de euro în plus pe lună, astfel este vorba despre 900-1.000 de euro pe an. În ceea ce privește un lucrător casnic de nivel B care muncește 25 de ore pe săptămână, acesta va primi cu aproximativ 53 de euro mai mult, adică aproximativ 600 de euro pe an.

„Am adus la masa negocierilor revendicările lucrătorilor și necesitatea de a le recunoaște un salariu adecvat costului vieții. În nord, salariile sunt adesea mai mari decât minimele contractuale”, explică Rita De Blasis, secretar general al sindicatului Federcolf.

