De necrezut! Ce pensie primește o badantă româncă, după doar 10 ani de muncă în Italia

10/12/2025 | 10:13
Numărul exact al îngrijitoarelor românce din Italia nu poate fi stabilit cu precizie, în principal din cauza fenomenului muncii nedeclarate. Statisticile oficiale indică faptul că în Italia locuiesc peste un milion de români, iar o parte considerabilă dintre femei lucrează ca badante.

Conform estimărilor realizate de DOMINA, o asociație dedicată sprijinului familiilor, aproximativ 57% dintre acestea activează la negru, ceea ce sugerează că dimensiunea reală a fenomenului ar putea fi mult mai mare decât cifrele raportate.

În privința dreptului la pensie, româncele care au lucrat legal și au contribuit la sistemul de asigurări sociale din Italia pot beneficia de pensie în această țară. Valoarea pensiei depinde de durata activității, tipul de contract și numărul de ore lucrate.

Un exemplu recent este cel al unei românce care a muncit ca badantă timp de 21 de ani, între 2002 și 2023. La vârsta de 69 de ani, aceasta a solicitat pensia și a primit inițial o sumă provizorie de 396 de euro pe lună, recalculată ulterior la 476,42 euro.

Există și cazuri cu perioade mai scurte de muncă. O îngrijitoare cu 10 ani de activitate și un contract de 25 de ore pe săptămână primește o pensie de 138 de euro lunar. O altă femeie, cu aceeași vechime, dar cu normă de 40 de ore pe săptămână, beneficiază de 238 de euro. În plus, pentru 16 ani de muncă și un program de 54 de ore săptămânal, o româncă primește 424 de euro pensie. Aceste exemple evidențiază diferențele semnificative în funcție de durata și intensitatea muncii.

Legislația italiană prevede o vârstă standard de pensionare de 67 de ani, cu un stagiu minim de cotizare de 20 de ani. Pentru pensionarea anticipată, condițiile sunt mai stricte: 41 de ani și 10 luni de contribuții pentru femei și 42 de ani și 10 luni pentru bărbați, indiferent de vârstă.

Pentru perioade mai scurte de muncă, există mecanisme europene care permit cumularea anilor de contribuții. Regulamentul European nr. 883/2004 oferă posibilitatea totalizării perioadelor lucrate în diferite state membre ale Uniunii Europene. Astfel, dacă o persoană a lucrat cel puțin un an în Italia, dar nu îndeplinește condițiile pentru pensie exclusiv din această țară, anii respectivi pot fi adăugați la cei din România sau alte state UE.

În situația în care o persoană are mai puțin de 20 de ani de muncă în Italia, nu va primi o pensie separată, dar contribuțiile vor fi recunoscute și adăugate la cele din România. Casa de Pensii din România va solicita Italiei partea proporțională pentru anii lucrați acolo. În anumite cazuri, dacă există minimum 5 ani de contribuții, Italia poate acorda o pensie parțială, însă aceasta este de regulă modestă.

Pentru obținerea pensiei, cererea trebuie depusă la instituția de asigurări sociale din țara de domiciliu sau din ultima țară în care s-a lucrat. De exemplu, dacă solicitantul locuiește în România, cererea se depune la Casa Teritorială de Pensii, care transmite documentele către Institutul Național de Protecție Socială (INPS) din Italia.

Specialiștii recomandă contactarea instituției competente pentru a obține lista completă a documentelor necesare și pentru verificarea îndeplinirii tuturor condițiilor legale.

