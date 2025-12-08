Lista orașelor din România în care pensionarii primesc 100, 125, 150 sau 200 lei în plus la pensie, începând cu 10 decembrie 2025

Lista orașelor din România în care pensionarii beneficiază de suplimente la pensie, între 100 și 200 de lei, este tot mai extinsă, iar luna decembrie aduce sprijin financiar suplimentar din partea administrațiilor locale. Ajutorul acordat nu are legătură cu tranșa de 400 de lei oferită prin poștă și nu este nici suma încărcată pe cardurile de alimente, ci reprezintă un bonus special, distribuit direct de autoritățile locale.

Acest sprijin vine după un an dificil pentru seniori, marcat de anularea indexării prevăzute pentru 1 ianuarie 2025 și de introducerea contribuției de sănătate pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. În aceste condiții, sumele acordate de primării devin o reală gură de aer pentru persoanele cu venituri reduse.

În mai multe localități, pensionarii au confirmat primirea celor 400 de lei trimiși prin poștă, printre orașele unde a ajuns plata se numără Mătăsari, Galați, Iași, Brașov, Medgidia, Vaslui, Adjud, Hunedoara, Fălticeni, Dej și altele. Acești bani sunt valabili doar pentru persoanele ale căror venituri lunare nu depășesc 2.570 de lei și care primesc pensia prin intermediul poștei.

În același timp, pensionarii cu pensii minime au început să primească 125 de lei pe cardurile de alimente, iar cei care nu au găsit suma disponibilă pot solicita informații la operatorii de carduri sociale.

Pensionarii din următoarele orașe primesc bani în plus la pensie

Pe lângă aceste sume, există și ajutoare directe acordate din bugetele locale:

La Brașov, seniorii cu pensii sub 2.000 de lei primesc 200 de lei, sub formă de carduri electronice, distribuite până la Crăciun.

În Iași, pensionarii cu pensii mai mici de 1.800 de lei pot ridica tichete sociale în valoare de 100 de lei, direct de la primărie sau centrele zonale de asistență.

În Botoșani se acordă tichete cadou celor trecuți de 65 de ani.

La Corbu, se oferă 150 de lei pensionarilor cu venituri până în 1.450 de lei.

La Alexandria, persoanele cu pensie minimă primesc 150 de lei, aceeași sumă fiind acordată și la Slatina pentru pensii sub 1.400 de lei.

La Năvodari, se acordă 125 de lei celor cu pensii mai mici de 1.450 de lei.

