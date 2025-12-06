Am făcut calculul! Când te poți pensiona dacă te-ai născut între anii 1968 -1980

Vârsta de pensionare în România este determinată de legislația în vigoare, care stabilește atât vârsta standard, cât și stagiul minim de cotizare necesar pentru a beneficia de pensie. În prezent, limita standard pentru pensionarea la vârstă este de 65 de ani, aplicabilă în mod progresiv, în special pentru femei, conform unui calendar care urmărește egalizarea vârstei de pensionare între sexe.

Pentru a putea solicita pensia la limită de vârstă, trebuie respectate trei condiții principale: atingerea vârstei standard de 65 de ani, realizarea stagiului minim de cotizare de 15 ani și aplicarea calendarului gradual pentru femei, în cazul acestora. În situația în care toate aceste criterii sunt îndeplinite, persoanele în cauză pot depune cererea pentru pensie fără penalizări.

Pe lângă pensionarea la limită de vârstă, legislația prevede și posibilitatea pensionării anticipate. Aceasta se poate solicita înainte de împlinirea vârstei standard, însă este asociată cu penalizări și cu reguli stricte privind stagiul total realizat. De asemenea, perioadele asimilate, cum ar fi studiile superioare sau anumite concedii medicale, pot influența calculul vechimii, ceea ce face necesară verificarea documentației înregistrate la casa de pensii.

Calendar orientativ pentru pensionarea persoanelor născute între 1968 și 1980

Pentru a oferi o perspectivă asupra momentului pensionării la limită de vârstă, se pot realiza simulări orientative pentru mai multe generații, presupunând că stagiul minim de cotizare de 15 ani este îndeplinit și că legislația nu va suferi modificări semnificative:

1968 – Persoanele născute în acest an vor împlini 65 de ani în 2033. Pentru cei care au realizat stagiul minim de cotizare, anul 2033 reprezintă reperul orientativ pentru depunerea cererii de pensie. În cazul femeilor, data exactă poate fi ajustată în funcție de luna nașterii, conform calendarului gradual.

1970 – Pentru această generație, pragul de 65 de ani se atinge în 2035. Stagiul minim realizat permite pensionarea la limită de vârstă în același an, cu mențiunea că femeile pot avea date diferite de pensionare în funcție de luna nașterii.

1975 – Persoanele născute în 1975 vor împlini 65 de ani în anul 2040. În lipsa unor modificări legislative, acesta va fi anul orientativ pentru pensionarea la limită de vârstă, cu condiția îndeplinirii stagiului minim de cotizare.

1980 – Generația născută în 1980 va atinge vârsta standard de 65 de ani în 2045. În cazul în care stagiul minim de cotizare de 15 ani este realizat, 2045 reprezintă anul orientativ pentru depunerea dosarului de pensie la limită de vârstă.

