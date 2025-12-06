Acasă » Știri » Am făcut calculul! Când te poți pensiona dacă te-ai născut între anii 1968 -1980

Am făcut calculul! Când te poți pensiona dacă te-ai născut între anii 1968 -1980

De: Anca Chihaie 06/12/2025 | 19:17
Am făcut calculul! Când te poți pensiona dacă te-ai născut între anii 1968 -1980
Calendar orientativ pentru pensionarea persoanelor născute între 1968 și 1980

Vârsta de pensionare în România este determinată de legislația în vigoare, care stabilește atât vârsta standard, cât și stagiul minim de cotizare necesar pentru a beneficia de pensie. În prezent, limita standard pentru pensionarea la vârstă este de 65 de ani, aplicabilă în mod progresiv, în special pentru femei, conform unui calendar care urmărește egalizarea vârstei de pensionare între sexe.

Pentru a putea solicita pensia la limită de vârstă, trebuie respectate trei condiții principale: atingerea vârstei standard de 65 de ani, realizarea stagiului minim de cotizare de 15 ani și aplicarea calendarului gradual pentru femei, în cazul acestora. În situația în care toate aceste criterii sunt îndeplinite, persoanele în cauză pot depune cererea pentru pensie fără penalizări.

Pe lângă pensionarea la limită de vârstă, legislația prevede și posibilitatea pensionării anticipate. Aceasta se poate solicita înainte de împlinirea vârstei standard, însă este asociată cu penalizări și cu reguli stricte privind stagiul total realizat. De asemenea, perioadele asimilate, cum ar fi studiile superioare sau anumite concedii medicale, pot influența calculul vechimii, ceea ce face necesară verificarea documentației înregistrate la casa de pensii.

Rugăciune de Sfântul Nicolae. Se rostește în seara de 6 decembrie
Rugăciune de Sfântul Nicolae. Se rostește în seara de 6 decembrie
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Calendar orientativ pentru pensionarea persoanelor născute între 1968 și 1980

Pentru a oferi o perspectivă asupra momentului pensionării la limită de vârstă, se pot realiza simulări orientative pentru mai multe generații, presupunând că stagiul minim de cotizare de 15 ani este îndeplinit și că legislația nu va suferi modificări semnificative:

1968 – Persoanele născute în acest an vor împlini 65 de ani în 2033. Pentru cei care au realizat stagiul minim de cotizare, anul 2033 reprezintă reperul orientativ pentru depunerea cererii de pensie. În cazul femeilor, data exactă poate fi ajustată în funcție de luna nașterii, conform calendarului gradual.

1970 – Pentru această generație, pragul de 65 de ani se atinge în 2035. Stagiul minim realizat permite pensionarea la limită de vârstă în același an, cu mențiunea că femeile pot avea date diferite de pensionare în funcție de luna nașterii.

1975 – Persoanele născute în 1975 vor împlini 65 de ani în anul 2040. În lipsa unor modificări legislative, acesta va fi anul orientativ pentru pensionarea la limită de vârstă, cu condiția îndeplinirii stagiului minim de cotizare.

1980 – Generația născută în 1980 va atinge vârsta standard de 65 de ani în 2045. În cazul în care stagiul minim de cotizare de 15 ani este realizat, 2045 reprezintă anul orientativ pentru depunerea dosarului de pensie la limită de vârstă.

Legea Pensiilor, modificată! Ce trebuie să facă toți pensionarii din România, când împlinesc 65 de ani

Orașele din România care oferă pensionarilor bani în plus la pensie, în decembrie 2025

Tags:
Iți recomandăm
Câte operații estetice are Daniela Gyorfi, de fapt. A spus adevărul gol-goluț: ”Altele nu recunosc”
Știri
Câte operații estetice are Daniela Gyorfi, de fapt. A spus adevărul gol-goluț: ”Altele nu recunosc”
Șoc la licitație! Suma fabuloasă care s-a plătit pentru un ou Fabergé cu 4.5000 de diamante
Știri
Șoc la licitație! Suma fabuloasă care s-a plătit pentru un ou Fabergé cu 4.5000 de diamante
Sesizare: Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare
Mediafax
Sesizare: Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de...
Când te pensionezi dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Simulări după noua lege
Gandul.ro
Când te pensionezi dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Simulări...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Cum au reușit ucrainenii să învingă ceața și să respingă un asalt mecanizat rus asupra Mirnograd
Adevarul
Cum au reușit ucrainenii să învingă ceața și să respingă un asalt mecanizat...
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul...
Prahova: În unele localități apa nu a ajuns încă. În altele au fost înregistrate avarii
Mediafax
Prahova: În unele localități apa nu a ajuns încă. În altele au fost...
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
Click.ro
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului...
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn
Digi 24
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor...
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
Descopera.ro
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Când te pensionezi dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Simulări după noua lege
Gandul.ro
Când te pensionezi dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Simulări după noua...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte operații estetice are Daniela Gyorfi, de fapt. A spus adevărul gol-goluț: ”Altele nu recunosc”
Câte operații estetice are Daniela Gyorfi, de fapt. A spus adevărul gol-goluț: ”Altele nu recunosc”
Șoc la licitație! Suma fabuloasă care s-a plătit pentru un ou Fabergé cu 4.5000 de diamante
Șoc la licitație! Suma fabuloasă care s-a plătit pentru un ou Fabergé cu 4.5000 de diamante
Costel Ciobotar a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 35 de ani. O fetiță a rămas acum ...
Costel Ciobotar a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 35 de ani. O fetiță a rămas acum orfană de tată
Munca de acasă îi lovește pe tineri fix unde îi doare! Abia acum își dau seama că „remote-ul” ...
Munca de acasă îi lovește pe tineri fix unde îi doare! Abia acum își dau seama că „remote-ul” le sabotează cariera
Când începe Power Couple, sezonul 3. Cele 9 perechi care au acceptat provocarea de la Antena 1
Când începe Power Couple, sezonul 3. Cele 9 perechi care au acceptat provocarea de la Antena 1
Goana după cadouri a început în familia artistului! Soția a vrut, Damian Drăghici nu a mai stat ...
Goana după cadouri a început în familia artistului! Soția a vrut, Damian Drăghici nu a mai stat pe gânduri
Vezi toate știrile
×