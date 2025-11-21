Acasă » Știri » 360 lei în plus la pensie pentru acești 3.800.000 de pensionari din România. Cine se încadrează

360 lei în plus la pensie pentru acești 3.800.000 de pensionari din România. Cine se încadrează

De: Irina Vlad 21/11/2025 | 09:04
360 lei în plus la pensie pentru acești 3.800.000 de pensionari din România. Cine se încadrează

Anunț de ultimă oră pentru pensionrii din România! Ministerul Muncii va majora aproape 4 milioane de pensii cu aproximativ 360 de lei și îi va scăpă pe seniori de plata CASS. Care este data exactă când vor avea loc schimbările!

Primele majorări ale pensiilor (indexarea cu rata inflației, conform Legii 360/2023) ar fi trebuit să fie aplicate începând cu 1 ianuarie 2025, când Guvernul României anunța o creștere medie a pensiei de 280 de lei. Însă, din cauza crizei bugetare, decizia a fost amânată.

Când se majorează pensiile românilor

„Legat de indexarea pensiilor, o parte a Coaliției își dorește ca asta să se întâmple în 2026. Nu știu dacă va fi posibil. De la 1 ianuarie 2027 se vor indexa pensiile și va ieși CASS-ul.

Dacă nu reușim această indexare la început de 2026, măcar să venim cu acele sume de one off pe care le-am acordat și în 2025. Mă refer la cei 800 de lei, acordați în 2 tranșe, de Paște și de Crăciun”, a declarat Ciprian Nicolae Văcaru, secretar de stat în Ministerul Muncii.

Începând cu 1 ianuarie 2027, când este preconizată o stabilizare a bugetului de stat, Ministerul Muncii a anunțat că pensionarii vor primi bani în plus. Indexarea pensiilor se va face cu rata inflației plus 50% din creșterea venitului mediu brut.

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

”La 1 ianuarie 2027, pensiile ar trebui indexate cu rata inflației plus 50% din creșterea venitului mediu brut. Se ia inflația de anul acesta, care este de 10%, plus 3 % cât este creșterea estimată a venitului.

Indexarea va aduce o creștere medie a pensie de 360 de lei, însă nu toți pensionarii vor beneficia de ea. Seniorii care au ieșit pe minu la marea recalculare – iar statul le-a completat pensia ca să rămână în plată, nu primesc indexarea de 13%”, a mai spus Ciprian Nicolae Văcaru.

De asemena, Guvenul are de gând să elimine plata CASS. Reținerea a 10% pentru  sănătate din pensii de peste 4.000 de lei nu se va mai aplica. Legea intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2027.

”Legat de CASS, legea în vigoare referitoare la reținerea a 10% pentru sănătate din pensiile de peste 4.000 de lei nu se va mai aplica după data de 31 decembrie 2026”, a mai spus secretarul de stat.

Legea Pensiilor, modificată! Ce trebuie să facă toți pensionarii din România, când împlinesc 65 de ani

Orașele din România care oferă pensionarilor bani în plus la pensie, în decembrie 2025

 

 

 

Tags:
Iți recomandăm
Motivul real pentru care niciun părinte nu a stat cu Sara în timpul anesteziei. Ce spune tatăl fetiței
Știri
Motivul real pentru care niciun părinte nu a stat cu Sara în timpul anesteziei. Ce spune tatăl fetiței
Părinții Sarei au fost audiați 7 ore, după ce mama micuței ar fi comis o ”ilegalitate”: ”Fetița a fost dusă în perfectă stare de sănătate”
Știri
Părinții Sarei au fost audiați 7 ore, după ce mama micuței ar fi comis o ”ilegalitate”: ”Fetița a…
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Exploratorii au intrat pentru prima dată în așa-zisa „gaură spre Iad”. Ce au putut găsi înăuntru
Gandul.ro
Exploratorii au intrat pentru prima dată în așa-zisa „gaură spre Iad”. Ce au...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei recenzii scrise de o elevă: „o catastrofă”
Adevarul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut...
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
Digi24
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
Prosport.ro
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul de pace în Ucraina
Digi 24
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul...
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
Digi24
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul...
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
go4it.ro
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Descopera.ro
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Exploratorii au intrat pentru prima dată în așa-zisa „gaură spre Iad”. Ce au putut găsi înăuntru
Gandul.ro
Exploratorii au intrat pentru prima dată în așa-zisa „gaură spre Iad”. Ce au putut găsi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Iluzie optică virală 3D | Ce număr se ascunde în această fotografie?
Iluzie optică virală 3D | Ce număr se ascunde în această fotografie?
Motivul real pentru care niciun părinte nu a stat cu Sara în timpul anesteziei. Ce spune tatăl fetiței
Motivul real pentru care niciun părinte nu a stat cu Sara în timpul anesteziei. Ce spune tatăl fetiței
BANCUL ZILEI | „Elena de la cabinetul stomatologic”
BANCUL ZILEI | „Elena de la cabinetul stomatologic”
Părinții Sarei au fost audiați 7 ore, după ce mama micuței ar fi comis o ”ilegalitate”: ”Fetița ...
Părinții Sarei au fost audiați 7 ore, după ce mama micuței ar fi comis o ”ilegalitate”: ”Fetița a fost dusă în perfectă stare de sănătate”
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns ...
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
BANC | „Bulă, spune două ape din România!”
BANC | „Bulă, spune două ape din România!”
Vezi toate știrile
×