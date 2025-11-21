360 lei în plus la pensie pentru acești 3.800.000 de pensionari din România. Cine se încadrează

Anunț de ultimă oră pentru pensionrii din România! Ministerul Muncii va majora aproape 4 milioane de pensii cu aproximativ 360 de lei și îi va scăpă pe seniori de plata CASS. Care este data exactă când vor avea loc schimbările!

Primele majorări ale pensiilor (indexarea cu rata inflației, conform Legii 360/2023) ar fi trebuit să fie aplicate începând cu 1 ianuarie 2025, când Guvernul României anunța o creștere medie a pensiei de 280 de lei. Însă, din cauza crizei bugetare, decizia a fost amânată.

Când se majorează pensiile românilor

„Legat de indexarea pensiilor, o parte a Coaliției își dorește ca asta să se întâmple în 2026. Nu știu dacă va fi posibil. De la 1 ianuarie 2027 se vor indexa pensiile și va ieși CASS-ul. Dacă nu reușim această indexare la început de 2026, măcar să venim cu acele sume de one off pe care le-am acordat și în 2025. Mă refer la cei 800 de lei, acordați în 2 tranșe, de Paște și de Crăciun”, a declarat Ciprian Nicolae Văcaru, secretar de stat în Ministerul Muncii.

Începând cu 1 ianuarie 2027, când este preconizată o stabilizare a bugetului de stat, Ministerul Muncii a anunțat că pensionarii vor primi bani în plus. Indexarea pensiilor se va face cu rata inflației plus 50% din creșterea venitului mediu brut.

”La 1 ianuarie 2027, pensiile ar trebui indexate cu rata inflației plus 50% din creșterea venitului mediu brut. Se ia inflația de anul acesta, care este de 10%, plus 3 % cât este creșterea estimată a venitului. Indexarea va aduce o creștere medie a pensie de 360 de lei, însă nu toți pensionarii vor beneficia de ea. Seniorii care au ieșit pe minu la marea recalculare – iar statul le-a completat pensia ca să rămână în plată, nu primesc indexarea de 13%”, a mai spus Ciprian Nicolae Văcaru.

De asemena, Guvenul are de gând să elimine plata CASS. Reținerea a 10% pentru sănătate din pensii de peste 4.000 de lei nu se va mai aplica. Legea intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2027.

”Legat de CASS, legea în vigoare referitoare la reținerea a 10% pentru sănătate din pensiile de peste 4.000 de lei nu se va mai aplica după data de 31 decembrie 2026”, a mai spus secretarul de stat.

