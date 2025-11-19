Acasă » Știri » Legea Pensiilor, modificată! Ce trebuie să facă toți pensionarii din România, când împlinesc 65 de ani

De: Irina Vlad 19/11/2025 | 10:15
Guvernul Bolojan pregătește schimbări majore pentru pensionarii din România. Proiectul de lege dezbătut de parlamentari limitează dreptul la pensie al seniorilor de peste 65 de ani. 

Guvernul Bolojan pregătește un proiect de lege prin care să limiteze dreptul la pensie și la muncă al pensionarilor de peste 65 de ani. Mai exact, în cazul celor angajați la stat, legea interzice cumulul pensiei cu salariul.

Se schimbă lege pensiilor din România

Angajatul va rămâne cu doar 15% din pensie + salariul de la stat. Pensionarii care sunt deja angajați la stat și nu acceptă reducerea pensiei la 15% vor fi concediați.

„În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ordonatorii de credite/angajatorii au obligația de a înceta de drept contractele de muncă, raporturile de muncă sau de serviciu ale pensionarilor care nu și-au exprimat opțiunea”, se arată în document.

Se schimbp legea pensiilor în România.

Excepție de la regulă o fac pensionarii Mai, MApN, primarii, deputații, șefii consiliilor județene și șefii unor instituții de stat numiți de Parlament. Legea nu se aplică în aceste cazuri, iar ei pot încasa pensie completă plus salariu.

Cumulul pensiei cu salariul se poate face în cazul în care pensionaii se angajează la privat. Proiectul de lege mai arată că pensionarii au dreptul de a lucra doar 5 ani după împlinirea vârstei de 65 de ani. Ceea ce înseamnă că vârsta maximă până la care pot fi angajați este de 70 de ani.

”Art. VI (1) Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul regiilor autonome înfiinţate de stat, ai societăţilor/companiilor naţionale, ai societăţilor la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, ai regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ teritoriale, ai societăţilor la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, precum și ai autorităților de reglementare,

căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivității, a unei pensii de serviciu sau a unei decizii de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani”, arată documentul.

 

