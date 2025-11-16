Acasă » Știri » TOP 10 | Orașele cu cei mai fericiți pensionari din România, în 2025. Ce ce loc este Bucureștiul + surpriza de pe prima poziție

TOP 10 | Orașele cu cei mai fericiți pensionari din România, în 2025. Ce ce loc este Bucureștiul + surpriza de pe prima poziție

De: Irina Vlad 16/11/2025 | 09:15
TOP 10 | Orașele cu cei mai fericiți pensionari din România, în 2025. Ce ce loc este Bucureștiul + surpriza de pe prima poziție

Potrivit datelor oficiale furnizate de Casa Națională de Pensii Oublice, în România trăiesc aproximati 4,7 milioane de pensionari, iar veniturile lor abia depășesc 3.000 de lei în unele județe. Deși există diferențe semnificative între categoriile de pensii, de la oraș la oraș, cu acești bani, există câteva locuri unde seniorii pot avea o bătrânețe liniștită și lipsită de griji. Iată despre ce este vorba!

În România, există variații semnificative ale pensiilor în funcție de județe și sectoare. În Hunerdoara, Deva, Brașov și București, veniturile seniorilor depășesc 3.500 de lei. Cele mai mici pensii din țară se găsesc în Botoșani, Vrancea și Giurgiu, unde pensia medie abia ajunge la 2.200 de lei. Noi am alcătuit ”Top 10 orașe” unde seniorii se pot retrage după pensionare pentru a începe o nouă viață. Traiul este ieftin și se pot bucura de condiții excelente, departe de agitație și aglomerație.

TOp 10 orașe unde trăiesc cei mai fericiți pensionari

În  fruntea clasamentului se află pensionarii din Hunedoara, oraș unde – raportat la costul vieții – seniorii au venituri destul de mari (3.505 lei).

Locul 2 Deva – Oraș unde costul traiului este moderat, iar pensiile acoperă cheltuielile zilnice necesare (3.505 lei).

Locul 3: Brașov – Unul din orașele atractive pentru pensionari. Pot trăi fără griji cu un venit mediu de aproximativ 3.320 de lei.

Vizibilitate redusă în trafic din cauza ceții, pe mai multe drumuri, la nivel național, duminică dimineață
Vizibilitate redusă în trafic din cauza ceții, pe mai multe drumuri, la nivel...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Locul 4: București – Capitala, locul din țară cu cea mai bună infrastructură și servicii medicale, unde cu 3.549 pensionarii pot duce un trai decent.

Locul 5: Târgu Jiu – Natură, ritm cald, pensii peste media națională, locul ideal pentru bătrâneți liniștite și fericite (2.896 lei).

Topul celor 10 orașe unde pensionarii pot duce o bătrânețe liniștită.

Locul 6: Galați – Pe malul Dunării, seniorii de aici primesc, în medie, aproximativ 3.028 lei/lună la pensie.

Locul 7: Constanța – Locul unde pensionarii pot avea o bătrânețe liniștită, viață relaxată, pe malul mării, cu un venit mediu de circa 3.000 de lei/lună.

 

Locul 8: Pitești – Oraș liniștit, echilibru bun cost-venit, seniorii de aici încasează o pensie de aproximtiv 3.000 de lei.

Locul 9: Cluj-Napoca – Oraș modern, servicii medicale premium, locul unde pensionarii de aici pot duce o viață lipsită de griji cu un cost mediu de 3.000 de lei.

Locul 10: Ploiești – Aproape de Capitală oraș mare, cost de trai moderat, pensia medie a seniorilor este de aproximativ 3.000 lei/lună.

Categoria de pensionari români ale căror pensii vor crește în 2026. Câți bani vor primi în plus

Pensionarii care vor lua 3.000 de lei în plus la pensie în luna noiembrie 2025. Care este motivul

 

Tags:
Iți recomandăm
Motivul real pentru care Mariana a participat la funeraliile lui Horia Moculescu, deși nu a fost dorită: ”Destinul și-a urmat cursul”
Știri
Motivul real pentru care Mariana a participat la funeraliile lui Horia Moculescu, deși nu a fost dorită: ”Destinul…
Nidia, ”drama queen” la înmormântarea lui Horia Moculescu. Ținută sobră și misterioasă la funeraliile tatălui său
Știri
Nidia, ”drama queen” la înmormântarea lui Horia Moculescu. Ținută sobră și misterioasă la funeraliile tatălui său
HOROSCOP 16 noiembrie 2025. Duminică cu provocări emoționale și lecții importante
Mediafax
HOROSCOP 16 noiembrie 2025. Duminică cu provocări emoționale și lecții importante
În timp ce restul lumii numără zilele rămase până la Crăciun, în acest oraș din Italia încep pregătirile pentru Paște
Gandul.ro
În timp ce restul lumii numără zilele rămase până la Crăciun, în acest...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
O limbă europeană, la o generație distanță de dispariție: „Sunt absolut înconjurați de engleză”
Adevarul
O limbă europeană, la o generație distanță de dispariție: „Sunt absolut înconjurați de...
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa / Care este cel mai vechi târg din Europa, care se deschide și acum
Mediafax
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa / Care este cel mai...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Click.ro
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a rezolvat unul din marile mistere ale matematicii
Digi24
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
În timp ce restul lumii numără zilele rămase până la Crăciun, în acest oraș din Italia încep pregătirile pentru Paște
Gandul.ro
În timp ce restul lumii numără zilele rămase până la Crăciun, în acest oraș din...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul real pentru care Mariana a participat la funeraliile lui Horia Moculescu, deși nu a fost dorită: ...
Motivul real pentru care Mariana a participat la funeraliile lui Horia Moculescu, deși nu a fost dorită: ”Destinul și-a urmat cursul”
Nidia, ”drama queen” la înmormântarea lui Horia Moculescu. Ținută sobră și misterioasă la ...
Nidia, ”drama queen” la înmormântarea lui Horia Moculescu. Ținută sobră și misterioasă la funeraliile tatălui său
Ioan a murit în spital, la scurt timp după internare. Familia acuză dur medicii pentru că i-au greșit ...
Ioan a murit în spital, la scurt timp după internare. Familia acuză dur medicii pentru că i-au greșit diagnosticul
Apariții surpriză la înmormântarea lui Horia Moculescu. Momente copleșitoare și lacrimi grele
Apariții surpriză la înmormântarea lui Horia Moculescu. Momente copleșitoare și lacrimi grele
Alexandra Velniciuc, transfigurată. Cum a fost văzută la înmormântarea protectorului ei, Horia Moculescu
Alexandra Velniciuc, transfigurată. Cum a fost văzută la înmormântarea protectorului ei, Horia Moculescu
Cum arată locul de veci al lui Horia Moculescu? N-au mai avut loc pentru el pe Aleea Artiștilor
Cum arată locul de veci al lui Horia Moculescu? N-au mai avut loc pentru el pe Aleea Artiștilor
Vezi toate știrile
×