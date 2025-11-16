TOP 10 | Orașele cu cei mai fericiți pensionari din România, în 2025. Ce ce loc este Bucureștiul + surpriza de pe prima poziție

Potrivit datelor oficiale furnizate de Casa Națională de Pensii Oublice, în România trăiesc aproximati 4,7 milioane de pensionari, iar veniturile lor abia depășesc 3.000 de lei în unele județe. Deși există diferențe semnificative între categoriile de pensii, de la oraș la oraș, cu acești bani, există câteva locuri unde seniorii pot avea o bătrânețe liniștită și lipsită de griji. Iată despre ce este vorba!

În România, există variații semnificative ale pensiilor în funcție de județe și sectoare. În Hunerdoara, Deva, Brașov și București, veniturile seniorilor depășesc 3.500 de lei. Cele mai mici pensii din țară se găsesc în Botoșani, Vrancea și Giurgiu, unde pensia medie abia ajunge la 2.200 de lei. Noi am alcătuit ”Top 10 orașe” unde seniorii se pot retrage după pensionare pentru a începe o nouă viață. Traiul este ieftin și se pot bucura de condiții excelente, departe de agitație și aglomerație.

TOp 10 orașe unde trăiesc cei mai fericiți pensionari

În fruntea clasamentului se află pensionarii din Hunedoara, oraș unde – raportat la costul vieții – seniorii au venituri destul de mari (3.505 lei).

Locul 2 Deva – Oraș unde costul traiului este moderat, iar pensiile acoperă cheltuielile zilnice necesare (3.505 lei).

Locul 3: Brașov – Unul din orașele atractive pentru pensionari. Pot trăi fără griji cu un venit mediu de aproximativ 3.320 de lei.

Locul 4: București – Capitala, locul din țară cu cea mai bună infrastructură și servicii medicale, unde cu 3.549 pensionarii pot duce un trai decent.

Locul 5: Târgu Jiu – Natură, ritm cald, pensii peste media națională, locul ideal pentru bătrâneți liniștite și fericite (2.896 lei).

Locul 6: Galați – Pe malul Dunării, seniorii de aici primesc, în medie, aproximativ 3.028 lei/lună la pensie.

Locul 7: Constanța – Locul unde pensionarii pot avea o bătrânețe liniștită, viață relaxată, pe malul mării, cu un venit mediu de circa 3.000 de lei/lună.

Locul 8: Pitești – Oraș liniștit, echilibru bun cost-venit, seniorii de aici încasează o pensie de aproximtiv 3.000 de lei.

Locul 9: Cluj-Napoca – Oraș modern, servicii medicale premium, locul unde pensionarii de aici pot duce o viață lipsită de griji cu un cost mediu de 3.000 de lei.

Locul 10: Ploiești – Aproape de Capitală oraș mare, cost de trai moderat, pensia medie a seniorilor este de aproximativ 3.000 lei/lună.

