Acasă » Știri » Categoria de pensionari români ale căror pensii vor crește în 2026. Câți bani vor primi în plus

Categoria de pensionari români ale căror pensii vor crește în 2026. Câți bani vor primi în plus

De: Anca Chihaie 13/11/2025 | 17:29
Categoria de pensionari români ale căror pensii vor crește în 2026. Câți bani vor primi în plus

Românii stabiliți în Spania, care beneficiază de pensii din sistemul de asigurări sociale spaniol, primesc vești bune pentru anul 2026. Conform celor mai recente estimări realizate de Fundația Funcas, pensiile contributive vor fi majorate cu aproximativ 2,65%, în concordanță cu evoluția indicelui prețurilor de consum (IPC).

Această ajustare vine după creșterea de 2,8% din 2025 și marchează o perioadă de stabilizare economică, în care inflația este ținută sub control iar guvernul spaniol dorește să protejeze puterea de cumpărare a pensionarilor.

Câți bani vor primi în plus

Deși nu există statistici oficiale privind numărul exact al pensionarilor români din Spania, estimările arată că aproximativ 150.000 de români care au lucrat legal și au contribuit la sistemul de asigurări sociale spaniol beneficiază, în prezent, de pensie din partea statului iberic. Aceștia vor simți efectele creșterii anunțate începând cu luna ianuarie 2026.

Pentru o pensie medie de 1.510 euro lunar, o creștere de 2,65% se traduce printr-un plus de aproape 40 de euro pe lună, adică aproximativ 480 de euro în plus pe an. Chiar dacă procentul este mai redus față de anii anteriori, acesta menține stabil nivelul veniturilor persoanelor vârstnice, permițându-le să facă față creșterii moderate a prețurilor la bunuri și servicii.

BANC | Bulă, Mercedesul și Patriarhia
BANC | Bulă, Mercedesul și Patriarhia
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Ajustarea va fi aplicată tuturor pensiilor contributive, de limită de vârstă, de invaliditate sau văduvie, conform formulei de reevaluare bazate pe inflație. Pensiile necontributive, destinate persoanelor care nu au acumulat perioada minimă de contribuții (15 ani), vor fi analizate separat, acestea beneficiind – de regulă – de creșteri mai consistente.

În 2025, pensiile necontributive au fost majorate cu 9%, ceea ce ar putea continua parțial și în 2026, în funcție de decizia guvernului spaniol. În cazul pensiilor contributive minime, stabilite în 2025 între 11.620 și 15.786 de euro anual, majorarea de 2,65% va aduce un plus de 307 până la 418 euro pe an. Asta înseamnă o creștere lunară între 20 și 30 de euro, în funcție de situația familială, dacă pensionarul are sau nu un soț/soție în întreținere.

Astfel, în 2026, o pensie minimă va ajunge la 1.156 de euro pe lună pentru persoanele cu soț/soție aflat în întreținere, respectiv 851 de euro pentru cele fără partener aflat în grijă.

La polul opus, pensiile maxime din sistemul spaniol, stabilite în 2025 la 45.746 de euro pe an (echivalentul a 3.267 de euro pe lună), vor fi majorate cu aproximativ 1.212 euro anual, ceea ce va ridica suma lunară la peste 3.350 de euro.

Creșterea planificată pentru 2026 este cea mai mică din ultimii trei ani, dar specialiștii subliniază că aceasta reflectă o perioadă de stabilitate economică și temperare a inflației, după o serie de ajustări mai ample:

  • 2,5% în 2022
  • 8,5% în 2023
  • 3,8% în 2024
  • 2,8% în 2025

Când vor intra pensiile în noiembrie 2025! Programul complet al Poștei Române + bănci

Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai

Tags:
Iți recomandăm
Dan Alexa a spus adevărul! Cum a reușit să câștige trofeul Asia Express 2025 împreună cu Gabi Tamaș
Știri
Dan Alexa a spus adevărul! Cum a reușit să câștige trofeul Asia Express 2025 împreună cu Gabi Tamaș
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 14 noiembrie, de la ora 15.00
Știri
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 14 noiembrie, de la ora 15.00
Legătura periculoasă dintre poluare și infarct, confirmată de cercetători
Mediafax
Legătura periculoasă dintre poluare și infarct, confirmată de cercetători
Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră costă doar 3.400 euro
Gandul.ro
Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează...
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni...
Ce pot face românii care rămân fără casă în urma unei explozii? „Demolarea unui bloc nu înseamnă automat pierderea definitivă a investiției”. Sfaturile avocaților
Mediafax
Ce pot face românii care rămân fără casă în urma unei explozii? „Demolarea...
Parteneri
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
Click.ro
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan!...
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de atenția tuturor: „Este mascota școlii”
Digi 24
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de...
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
go4it.ro
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră costă doar 3.400 euro
Gandul.ro
Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră costă doar...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dan Alexa a spus adevărul! Cum a reușit să câștige trofeul Asia Express 2025 împreună cu Gabi Tamaș
Dan Alexa a spus adevărul! Cum a reușit să câștige trofeul Asia Express 2025 împreună cu Gabi Tamaș
Andrei Duban a înfulecat pe nerăsuflate la masa greșită. Obrazul subțire cu fructe de mare se ține
Andrei Duban a înfulecat pe nerăsuflate la masa greșită. Obrazul subțire cu fructe de mare se ține
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 14 noiembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 14 noiembrie, de la ora 15.00
Tribunalul București a decis! Ce se întâmplă cu Amalia Bellantoni
Tribunalul București a decis! Ce se întâmplă cu Amalia Bellantoni
Motivul pentru care toate avioanele spre New York ocolesc prin Groenlanda. De ce nu merg în linie dreaptă, ...
Motivul pentru care toate avioanele spre New York ocolesc prin Groenlanda. De ce nu merg în linie dreaptă, de fapt
Panică în București! Locatarii unui bloc au fost evacuați de urgență: o țeavă de gaze a fost ...
Panică în București! Locatarii unui bloc au fost evacuați de urgență: o țeavă de gaze a fost avariată
Vezi toate știrile
×