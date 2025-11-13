Categoria de pensionari români ale căror pensii vor crește în 2026. Câți bani vor primi în plus

Românii stabiliți în Spania, care beneficiază de pensii din sistemul de asigurări sociale spaniol, primesc vești bune pentru anul 2026. Conform celor mai recente estimări realizate de Fundația Funcas, pensiile contributive vor fi majorate cu aproximativ 2,65%, în concordanță cu evoluția indicelui prețurilor de consum (IPC).

Această ajustare vine după creșterea de 2,8% din 2025 și marchează o perioadă de stabilizare economică, în care inflația este ținută sub control iar guvernul spaniol dorește să protejeze puterea de cumpărare a pensionarilor.

Câți bani vor primi în plus

Deși nu există statistici oficiale privind numărul exact al pensionarilor români din Spania, estimările arată că aproximativ 150.000 de români care au lucrat legal și au contribuit la sistemul de asigurări sociale spaniol beneficiază, în prezent, de pensie din partea statului iberic. Aceștia vor simți efectele creșterii anunțate începând cu luna ianuarie 2026.

Pentru o pensie medie de 1.510 euro lunar, o creștere de 2,65% se traduce printr-un plus de aproape 40 de euro pe lună, adică aproximativ 480 de euro în plus pe an. Chiar dacă procentul este mai redus față de anii anteriori, acesta menține stabil nivelul veniturilor persoanelor vârstnice, permițându-le să facă față creșterii moderate a prețurilor la bunuri și servicii.

Ajustarea va fi aplicată tuturor pensiilor contributive, de limită de vârstă, de invaliditate sau văduvie, conform formulei de reevaluare bazate pe inflație. Pensiile necontributive, destinate persoanelor care nu au acumulat perioada minimă de contribuții (15 ani), vor fi analizate separat, acestea beneficiind – de regulă – de creșteri mai consistente.

În 2025, pensiile necontributive au fost majorate cu 9%, ceea ce ar putea continua parțial și în 2026, în funcție de decizia guvernului spaniol. În cazul pensiilor contributive minime, stabilite în 2025 între 11.620 și 15.786 de euro anual, majorarea de 2,65% va aduce un plus de 307 până la 418 euro pe an. Asta înseamnă o creștere lunară între 20 și 30 de euro, în funcție de situația familială, dacă pensionarul are sau nu un soț/soție în întreținere.

Astfel, în 2026, o pensie minimă va ajunge la 1.156 de euro pe lună pentru persoanele cu soț/soție aflat în întreținere, respectiv 851 de euro pentru cele fără partener aflat în grijă.

La polul opus, pensiile maxime din sistemul spaniol, stabilite în 2025 la 45.746 de euro pe an (echivalentul a 3.267 de euro pe lună), vor fi majorate cu aproximativ 1.212 euro anual, ceea ce va ridica suma lunară la peste 3.350 de euro.

Creșterea planificată pentru 2026 este cea mai mică din ultimii trei ani, dar specialiștii subliniază că aceasta reflectă o perioadă de stabilitate economică și temperare a inflației, după o serie de ajustări mai ample:

2,5% în 2022

8,5% în 2023

3,8% în 2024

2,8% în 2025

