Când vor intra pensiile în noiembrie 2025! Programul complet al Poștei Române + bănci

La începutul lunii noiembrie, aproximativ cinci milioane de pensionari din România își vor primi pensiile, conform calendarului stabilit de Casa Națională de Pensii și Poșta Română.

Autoritățile au organizat programul astfel încât fiecare beneficiar să aibă acces la bani la timp, indiferent dacă alege plata la domiciliu sau prin transfer bancar. Sistemul a fost gândit pentru a evita aglomerația și pentru a asigura livrarea rapidă și sigură a sumelor cuvenite.

Când primesc seniorii pensiile luna aceasta

Pentru pensionarii care optează pentru livrarea prin Poșta Română, distribuția pensiilor va avea loc între 1 și 15 noiembrie. În cazul în care beneficiarul nu este prezent la domiciliu în ziua programată, acesta poate ridica pensia și talonul de informare de la oficiul poștal în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de livrare.

De asemenea, pentru pensiile restante sau sumele suplimentare, poștașii vor efectua livrările între 11 și 15 noiembrie, oferind posibilitatea ridicării de la ghișeu dacă destinatarul nu se află acasă. Acest mecanism asigură continuitatea plăților și elimină întârzierile pentru beneficiarii din întreaga țară.

Cei care au ales să primească pensia prin cont bancar sau card vor avea sumele virate în conturi începând cu data de 12 noiembrie, dar nu mai târziu de 13 noiembrie. Talonul de informare, cunoscut drept „talonul mov”, va fi transmis la domiciliu pe parcursul intervalului 1–15 noiembrie. În cazul în care titularul nu este acasă, documentul poate fi ridicat de la oficiul poștal în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de livrare. Această metodă modernă oferă confort și siguranță, reducând nevoia de deplasare și eliminând timpul petrecut la ghișee.

Pentru pensionarii care trăiesc în străinătate, încasarea pensiei se poate face printr-un mandatar, cu ajutorul unei procuri speciale autentificate la notar sau la o misiune diplomatică ori consulară a României. Documentele trebuie apostilate conform Convenției de la Haga din 1961 și traduse legal în limba română. Procura trebuie să specifice datele titularului și ale mandatarului, precum și obiectul mandatului și responsabilitățile acestuia, inclusiv obligația de a notifica orice schimbare care ar putea afecta plata pensiei. Valabilitatea documentului nu poate depăși 18 luni de la autentificare.

