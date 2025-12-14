O mamă și copilul ei de 9 ani, spulberați pe o trecere de pietoni din Bragadiru. Camerele video au surprins momentul

Accidentul rutier a avut loc în Bragadiru, județul Ilfov. O mamă și copilul ei de 9 ani au fost răniți pe o trecere de pietoni. Impactul a fost surprins de camerele de supraveghere de pe șosea.

Scenele de groază s-au petrecut duminică dimineața, 14 decembrie 2025, în jurul orei 07:20, pe șoseaua Alexandriei, din orașul Bragadiru. În imaginile de pe camerele de supraveghere a traficului se observă cum o trei persoane traversează regulamentar pe trecerea de pietoni, iar la un moment dat o mașină îi spulberă.

O mamă și copilul ei de 9 ani au fost spulberați pe trecerea de pietoni

Victimele – doi adulți de 38 de ani și un minor de 9 ani – au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. La volanul autoturismului se afla un bărbat de 66 de ani. Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. A fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar polițiștii continuă cercetările sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu.

„La data 14 decembrie a.c., în jurul orei 07.20, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Bragadiru au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Şoseaua Alexandriei, în oraşul Bragadiru, soldat cu rănirea a trei persoane. În cauză, ambele persoane, de 38 de ani, cât şi minorul de 9 ani, au fost transportate la o unitate spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul auto a fost testat de poliţişti cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ”, a transmis IPJ Ilfov.

