Acasă » Știri » O femeie de 41 de ani și-a pus capăt zilelor după ce a fost implicată într-un accident rutier. Ce a scris în biletul de adio

O femeie de 41 de ani și-a pus capăt zilelor după ce a fost implicată într-un accident rutier. Ce a scris în biletul de adio

De: Anca Chihaie 07/12/2025 | 17:18
O femeie de 41 de ani și-a pus capăt zilelor după ce a fost implicată într-un accident rutier. Ce a scris în biletul de adio
Ce bilet a lăsat Paulina/foto: social media

Comunitatea din Christchurch, Dorset, este profund marcată de un incident dramatic care a avut loc. O femeie în vârstă de 41 de ani, cunoscută în cercul său apropiat pentru firea caldă și pentru energia pozitivă pe care o transmitea celor din jur, a fost descoperită fără viață în propria casă. Iată ce bilet de adio a lăsat aceasta!

Femeia, identificată ca Paulina Szafert, trecea printr-o perioadă dificilă în urma unui accident rutier petrecut cu aproximativ o săptămână înainte. Evenimentul ar fi avut consecințe juridice și emoționale semnificative pentru ea, inclusiv o scurtă arestare care a afectat-o profund. Deși cei apropiați știau că suferise un șoc puternic în urma incidentului, nimeni nu anticipase amploarea frământărilor prin care trecea.

Ce bilet a lăsat Paulina

Descoperirea a fost făcută de o prietenă apropiată, care s-a îngrijorat după ce nu a mai reușit să ia legătura cu Paulina timp de mai multe ore. Odată ajunsă la locuință și constatând că aceasta nu răspunde, a alertat autoritățile. Echipele de intervenție sosite la fața locului au găsit în interior mai multe medicamente, printre care calmante și somnifere. Primele rezultate ale autopsiei au indicat un nivel ridicat de substanțe medicamentoase în organismul femeii, ceea ce sugerează posibilitatea unei supradoze.

Românii sunt revoltați de prețurile la ouă din supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?”
Românii sunt revoltați de prețurile la ouă din supermarket: „Ce e în neregulă...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

În locuință a fost găsit și un bilet scris de mână, în care Paulina transmitea câteva gânduri adresate apropiaților. În mesajul său, nu se regăseau detalii ample despre starea ei interioară, însă a menționat cu grijă animalul ei de companie, îndemnând persoanele apropiate să se ocupe de el. Gestul său a lăsat impresia unei profunde frământări și a unei tristeți greu de sesizat până în acel moment de cei din jur.

„Vă iubesc mai mult decât viața însuși. Nu am făcut față, știu”, a scris femeia în bilet.

În urma investigațiilor, au reieșit câteva elemente care conturează imaginea unei perioade foarte tensionate pentru Paulina. Accidentul rutier în care fusese implicată pare să fi avut un impact major asupra echilibrului său emoțional. Anterior, ar fi existat momente în care se confruntase cu dificultăți legate de sănătatea mintală, însă nu prezentase, cel puțin recent, semne evidente ale unei stări atât de grave. Evenimentele din ultima săptămână, asociate cu presiunea și teama provocate de eventualele consecințe ale accidentului, ar fi putut contribui la accentuarea dezechilibrelor existente.

CITEȘTE ȘI: Familia și apropiații, în lacrimi la căpătâiul lui Adrian Pleșca. Artan, condus pe ultimul drum!

A murit actorul care ne-a marcat copilăria. Cary-Hiroyuki Tagawa, cunoscut pentru rolul din Mortal Kombat, s-a stins la 75 de ani

Tags:
Iți recomandăm
Care este cel mai sănătos pește, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Conține de 5 ori mai mult colagen marin”
Știri
Care este cel mai sănătos pește, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Conține de 5 ori mai mult colagen…
O mamă și gemenii ei au fost găsiți împușcați în casă. Femeia și-a presimțit moartea
Știri
O mamă și gemenii ei au fost găsiți împușcați în casă. Femeia și-a presimțit moartea
„Cel mai frumos loc de pe Pământ” – destinația europeană aproape lipsită de turiști, cu hoteluri de la 35 de euro pe noapte
Mediafax
„Cel mai frumos loc de pe Pământ” – destinația europeană aproape lipsită de...
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate de vortexul polar
Gandul.ro
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de...
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă...
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia...
Alegeri Primăria București 2025. Prezența crește pe seară. Director INSCOP: Va câștiga cine a făcut ceva treabă în București / Cum arată situația în prezent
Mediafax
Alegeri Primăria București 2025. Prezența crește pe seară. Director INSCOP: Va câștiga cine...
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare
Digi 24
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din...
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”
Digi24
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate de vortexul polar
Gandul.ro
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Care este cel mai sănătos pește, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Conține de 5 ori mai ...
Care este cel mai sănătos pește, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Conține de 5 ori mai mult colagen marin”
O mamă și gemenii ei au fost găsiți împușcați în casă. Femeia și-a presimțit moartea
O mamă și gemenii ei au fost găsiți împușcați în casă. Femeia și-a presimțit moartea
România l-a pierdut pe ”Regele cocainei din Balcani”! Temutul interlop din Bulgaria era urmărit ...
România l-a pierdut pe ”Regele cocainei din Balcani”! Temutul interlop din Bulgaria era urmărit internațional din 2018
Cum arată fiica lui Nicolai Tand. Ilinca are 15 ani și a format un cuplu cu David Măruță
Cum arată fiica lui Nicolai Tand. Ilinca are 15 ani și a format un cuplu cu David Măruță
Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste un cofraj de ouă în supermarketurile din România: ”Ce e în ...
Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste un cofraj de ouă în supermarketurile din România: ”Ce e în neregulă cu țara asta?!”
Live text alegeri locale 2025. Prezența la vot se apropie de cea din 2024
Live text alegeri locale 2025. Prezența la vot se apropie de cea din 2024
Vezi toate știrile
×