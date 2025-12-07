Mesajul transmis de Cătălin Drulă după înfrângere: ”L-am îndemnat pe Ciprian să aibă curaj”

Alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei au adus, odată cu primele rezultate ale exit-poll-urilor, o reașezare semnificativă a scenei politice bucureștene, marcând atât sfârșitul unei campanii tensionate, cât și începutul unei noi etape administrative. Conform datelor furnizate de CURS–Avangarde pe baza opțiunilor exprimate până la ora 19:30, candidatul PNL, Ciprian Ciucu, conduce detașat cu 33% din totalul voturilor, poziționându-se ca favorit pentru preluarea mandatului de primar general.

Ciprian Ciucu este urmat de Anca Alexandrescu, care înregistrează 25,82%, și de Daniel Băluță, cu 21,75%. Pe pozițiile următoare se află Cătălin Drulă, cu 13,17%, și Ana-Maria Ciceală, cu 5,79%. Ceilalți candidați nu au reușit, până în acest moment al numărării, să depășească pragul de 1%.

Ce declarații a făcut Cătălin Drulă

În tabăra USR, rezultatul plasat la nivelul poziției a patra marchează un moment de evaluare și recalibrare. Campania lui Cătălin Drulă a insistat constant pe teme precum modernizarea urbanismului, eficientizarea administrației și responsabilizarea instituțiilor, iar partidul anunță deja intenția de a colabora cu viitoarea echipă de la Primăria Capitalei pentru proiecte care vizează dezvoltarea orașului.

Formațiunea își declară disponibilitatea de a contribui la reformele majore aflate deja în atenția Parlamentului, printre care se află și Codul Urbanismului, un document legislativ aflat în fază avansată, menit să uniformizeze procedurile privind autorizațiile de construire la nivelul Capitalei.