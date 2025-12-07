Mesajul transmis de Cătălin Drulă după înfrângere: ”L-am îndemnat pe Ciprian să aibă curaj”

Alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei au adus, odată cu primele rezultate ale exit-poll-urilor, o reașezare semnificativă a scenei politice bucureștene, marcând atât sfârșitul unei campanii tensionate, cât și începutul unei noi etape administrative. Conform datelor furnizate de CURS–Avangarde pe baza opțiunilor exprimate până la ora 19:30, candidatul PNL, Ciprian Ciucu, conduce detașat cu 33% din totalul voturilor, poziționându-se ca favorit pentru preluarea mandatului de primar general.
Ciprian Ciucu este urmat de Anca Alexandrescu, care înregistrează 25,82%, și de Daniel Băluță, cu 21,75%. Pe pozițiile următoare se află Cătălin Drulă, cu 13,17%, și Ana-Maria Ciceală, cu 5,79%. Ceilalți candidați nu au reușit, până în acest moment al numărării, să depășească pragul de 1%.
În tabăra USR, rezultatul plasat la nivelul poziției a patra marchează un moment de evaluare și recalibrare. Campania lui Cătălin Drulă a insistat constant pe teme precum modernizarea urbanismului, eficientizarea administrației și responsabilizarea instituțiilor, iar partidul anunță deja intenția de a colabora cu viitoarea echipă de la Primăria Capitalei pentru proiecte care vizează dezvoltarea orașului.
Formațiunea își declară disponibilitatea de a contribui la reformele majore aflate deja în atenția Parlamentului, printre care se află și Codul Urbanismului, un document legislativ aflat în fază avansată, menit să uniformizeze procedurile privind autorizațiile de construire la nivelul Capitalei.
„Îl cunosc pe Ciprian Ciucu de multă vreme, îi doresc să pună în munca sa priceperea pe care o are şi să-şi găsească resursele de a învinge obstacolele pe care o să le înfrunte şi să aibă curaj, iar pe noi, cei de la USR, ne va avea ca un partener în toate proiectele pentru Capitală. Mă bucur că în această campanie am putut să vorbim și despre lucrurile mai puțin plăcute care s-au întâmplat în București pentru că e important să le corectăm pentru viitor și aici mă refer la urbanism și vă spun că în Parlament e în fază finală Codul Urbanismul care aduce toate autorizațiile de construire la Primăria Capitalei și referendumul votat de bucureșteni trebuie implementat de urgență, este și jalon în PNRR. De asemenea, problema bugetului, prima problemă pe care o va avea viitorul primar al Capitalei este bugetul pe 2026, există legea depusă în Parlament pentru implmenetarea referendumului, noi o susținem cu aceeași tărie.
Le cerem tuturor partidelor să susțină această lege, în rest, consilierii generali USR vor fi parteneri în proiectele bune pentru oraș. Vreau să mai spun ceva și despre sistemul de vot. L-am auzit pe domnul Ciucu spunând ieri că vrea ca acestea să fie ultimele alegeri într-un singur tur, să nu mai avem acum decât alegeri în doua tururi. Este primar nou ales, are o legitimitate mare, este vicepreședinte al PNL, îl are alături pe domnul Bolojan, Dominic Fritz, USR susține două tururi. Nu există majoritate în Parlament în acest moment pentru două tururi. Trebuie acum în decembrie să trecem această lege. Le mulțumesc bucureștenilor care ne-au dat încrederea și au crezut în proiectul nostru și le spunem că le rămânem alături de București. Eu sunt bucureștean de o viață, îmi cresc familia aici, îmi doresc ca acest oraș să înflorească, îmi doresc ca orice primar general ar fi să aibă succes, dar în același timp cred cu fermitate că acest succes este posibil doar pe baza unor reforme, de aceea l-am și îndemnat pe Ciprian să aibă curaj pentru că trebuie acest curaj pentru reforme”, a transmis Cătălin Drulă, însoțit de membrii USR.