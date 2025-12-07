Daniel Băluță, primele declarații după vot. Candidatul PSD a venit împreună cu soția: ”Liniile de tramvai, spitalele, școlile sunt cele care contează”

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD a sosit la secția de votare și a făcut primele declarații, după ce și-a exercitat dreptul la vot. A venit împreună cu soția sa, Andreea Mihaela Băluță, ambii îmbrăcați lejer și cu zâmbetul pe buze, iar candidatul PSD a spus și care sunt prioritățile sale, în cazul în care va ieși învingător în cursa pentru Primăria Capitalei.

Bucureștenii își aleg astăzi, 7 decembrie, noul primar general. Procesul de votare va urma regulile obișnuite ale alegerilor locale, iar bucureștenii cu drept de vot au fost așteptați la urne încă de la primele ore ale dimineții.

Și candidații au venit, rând pe rând, la secțiile de votare, acolo unde au votat pentru un viitor mai bun. Printre aceștia se numără și Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, care a făcut primele declarații.

Daniel Băluță: „De mâine, să ne apucăm să construim un oraș așa cum ne dorim”

Candidatul PSD a sosit la secția de votare împreună cu soția sa, au purtat ținute lejere, iar zâmbetul și încrederea au fost nelipsite. Daniel Băluță a punctat faptul că liniile de tramvai și școlile sunt cele care contează, dar a subliniat și faptul că haosul și cearta care domină Capitala trebuie să înceteze.

Este o zi specială pentru noi toți. Le mulțumesc bucureștenilor care participă astăzi la vot, celor care au fost alături de mine în campanie. A venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează. Liniile de tramvai, spitalele, școlile sunt cele care contează. Mai presus este vorba despre oameni. Tot ce trebuie să se întâmple în acest oraș dominat de haos și ceartă, lucrurile astea trebuie să înceteze. De mâine, să ne apucăm să construim un oraș așa cum ne dorim. Cetățenii din Sectorul 4 să se prezinte în număr cât mai mare la vot, să continuăm proiectele. Nimic nu îi împiedică pe cetățeni. Sunt convins că vor veni mulți bucureșteni la vot și rezultatele sunt cele care vor prima. Să avem cu toții în minte speranța bazată pe cartea de vizită a fiecărui candidat. Am făcut metrou, spitale, școli, este un simbol al optimismului, al dorinței de a schimba ceva în acest oraș, a declarat Daniel Băluță.

