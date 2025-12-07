Cătălin Drulă a votat! Candidatul USR la Primăria Capitalei a venit însoțit de familie: ”Îi îndemn pe bucureșteni să aleagă cu inima”

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcția de primar general al Capitalei, a fost prezent duminică dimineața la secția de votare de la Colegiul de Informatică „Tudor Vianu”, Sector 1, acolo unde și-a exercitat dreptul la vot. A venit însoțit de partenera lui de viață și cei doi copii, iar la plecare, a ieșit cu zâmbetul pe buze.

Scrutinul de astăzi, 7 decembrie, are loc după ce funcția de primar general al Bucureștiului a devenit vacantă, după ce Nicușor Dan a fost ales președintele României. Candidații au sosit încă de la primele ore ale dimineții la secțiile de votare, acolo unde și-au exercitat dreptul de vot.

Cătălin Drulă și-a depus oficial candidatura la funcția de primar general al Capitalei la data de 12 noiembrie, după ce a fost desemnat de USR un candidat unitar.

Cătălin Drulă a venit la vot însoțit de familie

Candidații au sosit rând pe rând la secțiile de votare din București, imediat după ce urnele de votare s-au deschis, la ora 7:00. Printre primii candidații la alegerile locale din Capitală care au ajuns la urne a fost Ana Ciceală, candidata SENS, la ore 09:05. Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, a votat la ora 09:00, la Școala 279 din Prelungirea Ghencea, Sector 6, urmat de președintele Nicușor Dan a votat la ora 09:15, la școala Gimnazială Luceafărul, Sector 5. Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR, au votat la ora 10.

După ce a puș stampila de vot pe buletinul candidatului susținut, Cătălin Drulă a ieșit zâmbitor, semn că este optimist și încrezător în rezultatul final. Îmbrăcat elegant, dar în același timp cu un aer lejer, a ales să poarte un palton lung, gri, o pereche de jeansi și încălțăminte maro. O ținută similară a purtat și partenera lui de viață, Raluca Păun, palton negru, jeansi în aceeași nuanță și ghete maro.

Candidatul USR a făcut și primele declarații.

Am votat cu încredere și optimism pentru un nou început pentru orașul nostru, care să meargă cu onestitate pe drumul construcției, să facem proiectele mari de care acest oraș are nevoie. Să ținem departe de Primăria Capitalei orice influențe nefaste. Cred că aceste alegeri trebuie privite cu optimism, cu încredere în viitor. Îi îndemn pe bucureșteni să meargă la vot, să aleagă cu inima, cu încredere, pentru că așa se construiește viitorul.

