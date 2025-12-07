Acasă » Știri » Ana Ciceală, candidata partidului SENS la Primăria Capitalei, primele declarații după vot: „Ne-am obișnuit să ne trăim viețile de pe o zi pe alta”

Ana Ciceală, candidata partidului SENS la Primăria Capitalei, primele declarații după vot: „Ne-am obișnuit să ne trăim viețile de pe o zi pe alta”

De: Denisa Iordache 07/12/2025 | 10:34
Ana Ciceală a votat. Sursă foto: Mediafax Foto/ Alexandra Pandrea/GMN

Capitala României iese la vot astăzi, 7 decembrie 2025, după ce funcția de primar general a rămas vacantă în urma alegerii lui Nicușor Dan în fruntea statului. Ana Ciceală, candidata partidului SENS la Primăria Capitalei, a fost prima care a votat dintre candidații la alegeri. Vezi în articol ce a declarat. 

Ana Ciceală a avut un mesaj pentru bucureșteni pe care i-a îndemnat să iasă la vot înainte să se aglomereze orașul: 

„Ne-am obișnuit să ne trăim viețile de pe o zi pe alta, cu capul în pământ. Azi e o zi bună pentru a începe să ne construim viitorul. Încurajez bucureștenii să voteze și le transmit că e important să voteze de dimineață pentru că seara e posibil să se mai formeze cozi. Viețile noastre pot arăta diferit dacă reînnodăm încrederea între noi”, a declarat Ana Ciceală.

Ana Ciceală a votat

De asemenea, ea le-a oferit un sfat important bucureștenilor pentru a-i ajuta să evite posibile erori.

„Am votat într-un minut, a fost foarte ușor să votăm. Încurajez pe toți bucureștenii să facă asta cât mai devreme, să-și găsească secția de vot pe registrulelectoral.ro, fiindcă la locale nu se poate vota în orice secție de vot”, a mai declarat Ciceală.

Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele cheie și predicțiile după ziua de naștere
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele cheie și predicțiile după ziua...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Până la ora 09:30, 52.401 de bucureșteni au votat. Astăzi, 7 decembrie, sunt aşteptaţi la urne 1.800.000 de alegători care au la dispoziţie aproape 1.300 de secţii de votare. La alegerile locale puteți să votați doar la secţia la care sunteți arondaţi, iar programul este clar: între orele 07:00 – 21:00. Nu în altă localitate şi nu în străinătate. 

Doar persoanele care au cel puţin 18 ani împliniţi au dreptul să voteze. De asemenea, trebuie să respecte aceeaşi regulă: în localitatea sau sectorul unde au domiciliul sau viza de flotant. Şi cetăţenii din Uniunea Europeană, care au domiciliul în Bucureşti sau reşedinţa stabilită de cel puţin şase luni în Capitală, pot vota. 

Nicuşor Dan, primele declarații după vot: „De mult n-am mai votat pentru altcineva de afară de mine”

Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul bizar oferit de Nicușor Dan

