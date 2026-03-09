Acasă » Știri » Angajații STB, tăieri salariale de 20%. Compania încearcă să reducă datoriile de 1.6 miliarde de lei

Angajații STB, tăieri salariale de 20%. Compania încearcă să reducă datoriile de 1.6 miliarde de lei

De: Andreea Stăncescu 09/03/2026 | 22:48
Angajații STB, tăieri salariale de 20%. Compania încearcă să reducă datoriile de 1.6 miliarde de lei
Tăieri salariale la STB / Sursa foto: Arhivă Cancan.ro

Mii de angajați ai Societății de Transport București vor avea venituri mai mici în următoarele luni, după ce conducerea companiei a decis reducerea temporară a salariilor pentru o parte a personalului. Măsura îi afectează pe angajații din zona administrativă, precum și pe casieri și controlori, iar scopul principal este diminuarea cheltuielilor pentru a face față datoriilor în valoare de 1,6 miliarde de lei ce reprezintă plățile restante către furnizori dde energie și piesele de schimb.

Începând din această lună și până în septembrie, peste 4.500 de salariați vor primi cu aproximativ 20% mai puțin la salariu. În același timp, programul de lucru a fost modificat pentru unele categorii de personal, care vor lucra patru zile pe săptămână în loc de cinci.

Pe lângă reducerea veniturilor, aceștia vor pierde și o parte din bonurile de masă, ceea ce înseamnă o scădere suplimentară a sumelor încasate lunar. În unele cazuri, diminuarea salariului poate ajunge chiar la 1.500 de lei.

Conducerea societății estimează că aceste măsuri vor reduce cheltuielile lunare cu salariile cu peste 7 milioane de lei. Pe durata celor șapte luni, economia totală ar putea depăși 50 de milioane de lei. Cele mai mari reduceri se aplică angajaților cu salarii mai ridicate, precum șefii de depouri, însă și personalul cu venituri mai mici resimte impactul deciziei.

Pe lângă tăierile salariale, compania pregătește și alte măsuri de reorganizare. Până la sfârșitul anului nu vor mai fi făcute angajări noi, iar o parte dintre posturile de conducere vor fi eliminate. În plus, din organigramă ar putea dispărea aproximativ 800 de locuri de muncă, fie prin concedieri, fie prin plecări voluntare. Persoanele disponibilizate ar urma să primească salarii compensatorii, însă compania speră astfel să reducă în continuare costurile.

Deciziile au stârnit nemulțumiri în rândul angajaților, iar unii șoferi și vatmani se tem că măsurile de austeritate ar putea ajunge și la ei. Sindicatele atrag atenția că problemele societății nu țin doar de cheltuielile cu personalul, ci și de lipsa pieselor de schimb, de starea tehnică a vehiculelor și de fondurile insuficiente pentru reparații.

