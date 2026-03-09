Acasă » Știri » O angajată a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. Totul a pornit de la decizia de a mânca același lucru la prânz în fiecare zi.

De: Iancu Tatiana 09/03/2026 | 11:37
O tânără din Marea Britanie a făcut o schimbare radicală în viața ei în scopul de a strânge economii. Tânăra în vârstă de 27 de ani are un salariu mediu și a declarat pe pagina sa de socializare că obiectivul ei este să se pensioneze mai devreme decât prevede legea în această țară. Ceea ce a hotărât Charlie Louise îi șochează pe mulți, însă determinarea ei atinge cote înalte și a ajutat-o să câștige o sumă uriașă de bani.

Chiar dacă are un salariu lunar decent, Charlie Louise a reușit să strângă aproximativ 115.000 de euro (100.000 de lire sterline). Aceasta s-a gândit să împărtășească trucurile care au ajutat-o să economisească o sumă atât de mare de bani cu internauții platformei de socializare TikTok. Lucrurile la care a recurs pentru a strânge fondurile pot părea ieșite din comun, dar pe ea nu au dat-o înapoi din a-și atinge scopul.

Cum a reușit să strângă 115.000 de euro (100.000 de lire sterline)

La numai 27 de ani, Charlie Louise a apelat la mai multe modalități pentru a pune bani deoparte și pentru a se pensiona la 40 de ani. În primul rând, aceasta a spus adio meselor în oraș și susține că zi de zi mănâncă același fel de mâncare. În plus, aceasta participă și la studii de piață și testează produse pentru că îi aduc mese gratuite, chiar și bani.

Îmi pregătesc mereu prânzul pentru serviciu pentru a evita cumpărarea unor mese gata preparate, care sunt scumpe.

Aproape în fiecare zi mănânc același prânz. Știu că este plictisitor, dar astfel nu se irosește nimic, a transmis femeia.

Pe lângă mâncare, englezoaica se răsfață foarte rar. Mersul la coafor a devenit aproape inexistent, iar hainele pe care le cumpără sunt destinate copiilor:

Merg o dată pe an pentru balayage, care în mod normal costă aproximativ 189 de euro (165 de lire). Anul acesta am avut programare la o cursantă și m-a costat aproximativ 63 de euro (55 de lire), inclusiv bacșișul de 5 lire, a spus aceasta.

Prețurile pentru copii sunt de obicei mult mai mici decât pentru adulți. De exemplu, acești adidași i-am cumpărat cu aproximativ 40 de euro (35 de lire), în timp ce la raionul pentru adulți ar fi costat aproximativ 80 de euro (70 de lire), a mai adăugat tânăra.

Și aplicațiile de cashback au reprezentat o sursă de ajutor pentru Charlie Louise. În fiecare lună cumpără un card-cadou pentru a-și aproviziona mâncarea, iar costul acestuia este de aproximativ 458 de euro (400 de lire) și susține că i se înapoiază o parte din bani:

Dacă nu folosiți aplicații de cashback, practic pierdeți bani gratis, a mai declarat tânăra.

Câți euro a primit Adrian Kaan, de la Antena 1, pentru cele 9 săptămâni la Survivor 2026

Dacă o ai acasă, te îmbogățești! Cu cât se vinde, în 2026, moneda de 20 de lei din anii '90, cu chipul lui Ștefan cel Mare

