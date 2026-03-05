Se încing spiritele între Andreea Bostănică și Iasmina! Fosta lui Bogdan Mocanu a pus-o la punct pe influenceriță: „Știm ce e de capul tău”

Andreea Bostănică pare că duce un război pe mai multe fronturi. În timp ce scandalul cu Iuliana Beregoi e încă în floare, influencerița a intrat în luptă și cu Iasmina, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu. Inițial, cele două și-au aruncat câteva săgeți ascuțite, însă acum situația a escaladat. Scandalul dintre cele două ia amploare.

Războiul dintre cele două a început de la o mică glumă, însă rapid lucrurile au degenerat. După șicanarea inițială, ambele declarau că nu vor să pornească un conflict, însă se pare că nu a fost mult până aici. Fără rețineri, cele două și-au declarat război acum, iar săgețile s-au transformat în lovituri sub centură.

Se încing spiritele între Andreea Bostănică și Iasmina

De la câteva replici acide, Andreea Bostănică și fosta iubită a lui Bogdan Mocanu au ajuns să facă declarații tranșante una la adresa celeilalte. Influencerița din Dubai și-a lansat atacul și a criticat-o pe Iasmina.

Spune despre fosta iubită a lui Bogdan Mocanu că până la această vârstă nu are nici-o realizare și atunci nu ar trebui să își dea cu părerea despre alții. De asemenea, Andreea Bostănică nu a ratat ocazia de a-și etala propriile realizări în comparație cu Iasmina.

„Are noroc că e tare în gură. Fata asta nu a realizat nimic în viața ei. Cum poți să spui de mine: «Cum ai realizat?» (…) Tu cât timp cât îți făceai viața (…) și cât timp nu aveai nimic de făcut, eu lucram de la 13 ani. Eu nu fac doar TikTok, eu cânt de la 13 ani, eu lansez muzica mea proprie, am canalul meu de YouTube de mică (…), sunt internațională”, a spus Andreea Bostănică, într-un live pe TikTok.

După această reacție, evident, Iasmina nu s-a putut abține și a venit cu replica. Fosta concurentă Casa Iubirii a scos și ea armele la înaintare, punând la îndoială felul în care Andreea Botănică a realizat tot ce are și subliniind că nu munca este cea care a dus-o atât de departe.

„Sincer, nici nu vreau să fac lucruri, nu vreau să fac chestii care nu îmi stau în caracter. Eu o să mă realizez când o să fie timpul, prin muncă, prin o afacere, să fac ceea ce îmi place, nu să mă duc prin alte țări să fac bani. Nu îmi stă în caracter, că am și eu respect de sine. Nu vrei la arabi noi. Orice fată ar putea să se realizeze la vârsta ei dacă ar face ce a făcut ea, dar eu aleg să nu mă realizez așa (…) Știe toată lumea ce a făcut ea și de unde are case și mașini (…) Lasă-ne, Andreeo, că știm ce e de capul tău”, a fost replica Iasminei.

Andreea Bostănică și Iasmina, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, sunt la cuțite! De la ce a pornit scandalul: „Acum cred că i-a scăzut ratingul”

Andreea Bostănică răspunde acuzațiilor Iulianei Beregoi! Cum vrea să demonstreze că nu consumă „zăpadă în Dubai”: „Vă fac cadou una dintre mașinile mele”

Foto: Instagram