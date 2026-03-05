Acasă » Știri » Se încing spiritele între Andreea Bostănică și Iasmina! Fosta lui Bogdan Mocanu a pus-o la punct pe influenceriță: „Știm ce e de capul tău”

Se încing spiritele între Andreea Bostănică și Iasmina! Fosta lui Bogdan Mocanu a pus-o la punct pe influenceriță: „Știm ce e de capul tău”

De: Alina Drăgan 05/03/2026 | 10:43
Se încing spiritele între Andreea Bostănică și Iasmina! Fosta lui Bogdan Mocanu a pus-o la punct pe influenceriță: „Știm ce e de capul tău”
Se încing spiritele între Andreea Bostănică și Iasmina /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Andreea Bostănică pare că duce un război pe mai multe fronturi. În timp ce scandalul cu Iuliana Beregoi e încă în floare, influencerița a intrat în luptă și cu Iasmina, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu. Inițial, cele două și-au aruncat câteva săgeți ascuțite, însă acum situația a escaladat. Scandalul dintre cele două ia amploare.

Războiul dintre cele două a început de la o mică glumă, însă rapid lucrurile au degenerat. După șicanarea inițială, ambele declarau că nu vor să pornească un conflict, însă se pare că nu a fost mult până aici. Fără rețineri, cele două și-au declarat război acum, iar săgețile s-au transformat în lovituri sub centură.

Se încing spiritele între Andreea Bostănică și Iasmina

De la câteva replici acide, Andreea Bostănică și fosta iubită a lui Bogdan Mocanu au ajuns să facă declarații tranșante una la adresa celeilalte. Influencerița din Dubai și-a lansat atacul și a criticat-o pe Iasmina.

Spune despre fosta iubită a lui Bogdan Mocanu că până la această vârstă nu are nici-o realizare și atunci nu ar trebui să își dea cu părerea despre alții. De asemenea, Andreea Bostănică nu a ratat ocazia de a-și etala propriile realizări în comparație cu Iasmina.

„Are noroc că e tare în gură. Fata asta nu a realizat nimic în viața ei. Cum poți să spui de mine: «Cum ai realizat?» (…) Tu cât timp cât îți făceai viața (…) și cât timp nu aveai nimic de făcut, eu lucram de la 13 ani. Eu nu fac doar TikTok, eu cânt de la 13 ani, eu lansez muzica mea proprie, am canalul meu de YouTube de mică (…), sunt internațională”, a spus Andreea Bostănică, într-un live pe TikTok.

După această reacție, evident, Iasmina nu s-a putut abține și a venit cu replica. Fosta concurentă Casa Iubirii a scos și ea armele la înaintare, punând la îndoială felul în care Andreea Botănică a realizat tot ce are și subliniind că nu munca este cea care a dus-o atât de departe.

„Sincer, nici nu vreau să fac lucruri, nu vreau să fac chestii care nu îmi stau în caracter. Eu o să mă realizez când o să fie timpul, prin muncă, prin o afacere, să fac ceea ce îmi place, nu să mă duc prin alte țări să fac bani.

Nu îmi stă în caracter, că am și eu respect de sine. Nu vrei la arabi noi. Orice fată ar putea să se realizeze la vârsta ei dacă ar face ce a făcut ea, dar eu aleg să nu mă realizez așa (…) Știe toată lumea ce a făcut ea și de unde are case și mașini (…) Lasă-ne, Andreeo, că știm ce e de capul tău”, a fost replica Iasminei.

Andreea Bostănică și Iasmina, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, sunt la cuțite! De la ce a pornit scandalul: „Acum cred că i-a scăzut ratingul”

Andreea Bostănică răspunde acuzațiilor Iulianei Beregoi! Cum vrea să demonstreze că nu consumă „zăpadă în Dubai”: „Vă fac cadou una dintre mașinile mele”

 

Foto: Instagram

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
”Dezastru” la Chefi la cuțite! Orlando Zaharia a făcut praf de un concurent: ”Te urăsc din tot sufletul”
Știri
”Dezastru” la Chefi la cuțite! Orlando Zaharia a făcut praf de un concurent: ”Te urăsc din tot sufletul”
Cum a reacționat Bella Santiago, după ce a pierdut finala Eurovision în fața Alexandrei Căpitănescu: ”Când ai venit prima dată la mine…”
Știri
Cum a reacționat Bella Santiago, după ce a pierdut finala Eurovision în fața Alexandrei Căpitănescu: ”Când ai venit…
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa „Choke Me”
Mediafax
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa...
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe care patria l-a numit dușman
Adevarul
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe...
O fetiţă a stat câteva ore singură în casă lângă mama moartă, o femeie de 26 de ani. Tatăl, la muncă în Germania, a alertat poliţia
Digi24
O fetiţă a stat câteva ore singură în casă lângă mama moartă, o...
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua lui
Mediafax
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua...
Parteneri
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru a se menține în formă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale
Click.ro
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
Iranul neagă că a tras o rachetă spre „țara vecină și prietenă” Turcia. Ce țintă cred oficialii de la Ankara că era vizată
Digi 24
Iranul neagă că a tras o rachetă spre „țara vecină și prietenă” Turcia. Ce țintă...
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Digi24
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare?...
SUV-ul care trebuia să ajungă în Iran: cum s-a născut Mercedes-Benz G-Class
Promotor.ro
SUV-ul care trebuia să ajungă în Iran: cum s-a născut Mercedes-Benz G-Class
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Prima victorie într-un dogfight pentru F-35. Victima, un umil Yak-130 iranian
go4it.ro
Prima victorie într-un dogfight pentru F-35. Victima, un umil Yak-130 iranian
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
”Dezastru” la Chefi la cuțite! Orlando Zaharia a făcut praf de un concurent: ”Te urăsc din tot ...
”Dezastru” la Chefi la cuțite! Orlando Zaharia a făcut praf de un concurent: ”Te urăsc din tot sufletul”
Brooklyn Beckham, de neclintit în disputa cu părinții săi. El a ignorat mesajele transmise de Victoria ...
Brooklyn Beckham, de neclintit în disputa cu părinții săi. El a ignorat mesajele transmise de Victoria și David de ziua lui
Cum a reacționat Bella Santiago, după ce a pierdut finala Eurovision în fața Alexandrei Căpitănescu: ...
Cum a reacționat Bella Santiago, după ce a pierdut finala Eurovision în fața Alexandrei Căpitănescu: ”Când ai venit prima dată la mine…”
Karla a murit la 25 de ani într-un mod teribil. Distrus de durere, tatăl ei s-a stins la scurt timp ...
Karla a murit la 25 de ani într-un mod teribil. Distrus de durere, tatăl ei s-a stins la scurt timp după ce a aflat
Cine este tatăl copilului Alexandrei Stan? E celebru și el, puțini știau că au o relație
Cine este tatăl copilului Alexandrei Stan? E celebru și el, puțini știau că au o relație
Scandal monstru după ce Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România: ”Vai de capul ...
Scandal monstru după ce Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România: ”Vai de capul nostru”
Vezi toate știrile
×