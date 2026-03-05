Acasă » Știri » Modul de gătire al arpagicului pentru a te feri de AVC și de osteoporoză. Regula de care trebuie să ții cont

De: David Ioan 05/03/2026 | 11:30
Deşi arpagicul este adesea privit de cei care îl folosesc doar ca un ingredient care se presare peste supe sau cartofi pentru a la de culoare, această plantă ascunde numeroase beneficii pentru sănătate, potrivit CSID.

Înrudit cu ceapa şi usturoiul, arpagicul este bogat în compuşi activi importanţi, mai ales alicină. De asemenea, dacă este consumat regulat şi pregătit corect, poate deveni un aliat de nădejde pentru starea de sănătate a vaselor de sânge şi a oaselor, contribuind la reducerea riscului de accident vascular cerebral (AVC) și de osteoporoză.

Arpagicul aparține familiei Allium, din care fac de asemenea partea ceapa şi usturoiul. Un atibut comun al acestor trei plante este aportul de alicină, substanța responsabilă pentru multe dintre efectele benefice asupra sistemului cardiovascular.

Vezi AICI cum se găteşte arpagicul.

