Ce a apărut la mormântul lui Horia Moculescu, la 4 luni de la moartea sa. Timpul a trecut, dar durerea a rămas

Durere și liniște la mormântul marelui compozitor Horia Moculescu. După aproape 4 luni de la trecerea în neființă a marelui artist, amintirea lui este încă păstrată vie de oamenii care l-au admirat și iubit și care trec pe la locul de veci și aprind o candelă drept omagiu. CANCAN.RO vă prezintă imagini de la locul în care, Horia Moculescu își doarme somnul veșnic, la cimitirul Bellu. Sunt fotografii greu de privit și încărcate emoțional.

Timpul a trecut, dar dorul a rămas. În liniștea apăsătoare a cimitirului, acolo unde își doarme somnul de veci marele compozitor Horia Moculescu, mormântul său spune o poveste despre respect, amintire și iubirea pe care publicul i-a purtat-o o viață întreagă. Imaginile surprinse recent de CANCAN.RO arată mormântul artistului, împodobit cu coroane și aranjamente florale. O coroniță, cu flori albe și verdeață, este așezată chiar în fața monumentului funerar, iar la bază se pot observa lumânări și alte aranjamente, lăsate de cei care au venit să îi aducă un ultim omagiu. Primăvara a sosit și pentru Horia Moculescu, putem observa din imagini că are prins de crucea de lemn un mărțișor.

Imagini cu mormântul marelui compozitor, Horia Moculescu

Atmosferă solemnă la locul de veci al marelui artist

Horia Moculescu a părăsit această lume pe 12 noiembrie, anul trecut la vârsta de 88 de ani. După o viață plină de realizări și lucruri frumoase, compozitorul este apreciat și dincolo de viața lumească. Monumentul din piatră gri este simplu, dar elegant, iar împrejurul lui se simte o atmosferă de liniște profundă. După o luptă grea cu boala, Horia Moculescu și-a găsit pacea. Copacii înalți care umbresc locul pare că îl ocrotesc pe marele maestru, iar coroanele proaspete arată că artistul nu a fost uitat.

Horia Moculescu a fost unul dintre cei mai apreciați compozitori români. De-a lungul carierei sale, a compus zeci de melodii care au devenit recunoscute internațional și au fost interpretate de artiști importanți ai muzicii românești. Stilul său inconfundabil și talentul au făcut ca piesele compuse de el să fie ascultate și astăzi. Un artist când moare, poate „supraviețui” doar dacă arta lui rămâne încă vie.

Moartea compozitorului a lăsat un gol imens în sufletul familiei sale. Fiica lui, Nidia Moculescu, a vorbit de mai multe ori despre legătura specială pe care a avut-o cu tatăl ei. Pentru ea, pierderea a fost extrem de dureroasă, iar dorul de cel care i-a fost sprijin o viață întreagă rămâne greu de descris în cuvinte.

